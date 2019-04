Madonna: il video di Medellín su MTV in anteprima mondiale, ecco quando

Madonna presenterà il video del suo nuovo singolo, Medellín durante un esclusivo evento trasmesso in contemporanea mondiale: MTV Presents Madonna Live & Exclusive: 'Medellín' Video World Premiere. In Italia l'esclusivo evento sarà in onda in diretta mercoledì 24 aprile su MTV (canale Sky 130) alle ore 22:00, e su MTV Music, canale Sky 704.

Madonna raggiungerà il DJ inglese Trevor Nelson e i suoi fan in un'esclusiva location londinese per una chiacchierata senza filtri sulle influenze che caratterizzeranno il suo nuovo album Madame X e le forze creative che animano la sua impareggiabile carriera. La popstar latina Maluma, che collabora con Madonna in Medellìn, interverrà live da Miami. Madonna, inoltre, risponderà anche alle domande che arriveranno via satellite dal conduttore MTV Sway Calloway e dai fan presenti a New York, oltre a quelle provenienti dagli eventi ospitati da MTV a Milano (condotto da Tommaso Zorzi, star di MTV #Riccanza) e San Paolo (con il conduttore brasiliano Hugo Gloss).

I fan di Madonna possono avere l'opportunità di far parte del pubblico a Londra, New York, Milano e San Paolo. Visita Madonna.com per maggiori informazioni e dettagli. Lo speciale di 30 minuti sarà in diretta in contemporanea sulle piattaforme digitali e sui canali lineari di MTV in quasi 180 paesi.

"Madonna e MTV sono sempre stati intrinsecamente legati", ha dichiarato Bruce Gillmer, global Head of Music and Talent, Viacom, e co-brand Head di MTV International. "Madonna continua a dominare il mondo e siamo entusiasti di essere di nuovo accanto a lei in diretta dai nostri studi di Camden in occasione della prima mondiale di Medellín, incredibile collaborazione con Maluma".

La regina del pop e MTV hanno condiviso insieme una storia leggendaria a partire dalle prime anteprime dei migliori video di Madonna che hanno segnato la sua carriera, tra femminismo, sessualità e sperimentazione visiva.

Madonna ha ricevuto ben 24 premi MTV tra MTV Video Music Awards e MTV EMA. Inoltre, è stato nel corso dei primi VMAs che l'icona pop ha illuminato il palco con un indimenticabile abito da sposa scelto per esibirsi con Like a Virgin nel suo primo importante award show.