Madonna si "scalda" e strizza il seno in un sexy video su Instagram

Madonna si scalda così: afferra il seno e lo massaggia facendolo ondeggiare in un sexy video su Instagram mentre si fa truccare prima di andare in scena. "Riscaldamento vocale": una breve didascalia illustra l'attività in cui la cantante è impegnata, oltre alla consueta seduta di make up. Insomma, per riscaldare la voce, bisogna scaldare anche il seno, Madonna, che in queste settimane è impegnata con il suo Madame X Tour.

Nel video pubblicato su Instagram, Madonna è perfettamente truccata: labbra rosse, sopracciglia definite, ma è ancora svestita e le ciocche bionde sono ancora strette nei bigodini, prima che un esperto parrucchiere ci metta le mani. La popstar, ripresa dall'alto, schiude le labbra e si afferra i seni per farli ondeggiare morbidamente, in un luccicare di collane e ciondoli dai quali non si separa mai.

Dopo aver fatto uscire il suo ultimo album, Madame X, che ha ricevuto il plauso della critica, ma ha diviso i fan (anche se l'accoglienza è stata generalmente positiva) la Regina del Pop ha rilasciato tanti nuovi video - tra cui il primo, Medellin, e uno dei migliori video di Madonna, God Control - e poi, subito dopo, ha iniziato il suo ultimo tour. Un tour diverso dai precedenti, perché si tiene nei teatri e non negli stadi, una scelta questa, che non ha incontrato il favore di tutti i fan, ma lei ovviamente è andata avanti per la sua strada. Va sottolineato che il Madame X Tour non ha avuto un inizio facile: Madonna è stata costretta a cancellare alcune date a causa di un problema al ginocchio, ma dopo qualche giorno di pausa è tornata a calcare il palcoscenici di tutto il mondo.