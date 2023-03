Madonna: Julia Garner è più fiduciosa che mai sul biopic sulla cantante, nonostante il progetto sia in pausa

Tempo fa i fan di Madonna e Julia Garner hanno sussultato nello scoprire che l'attrice sarebbe stata la protagonista di un biopic sulla celebre cantante. Col tempo, però, le tracce di questo progetto sono andate gradualmente perdendosi, per poi venire ufficialmente posticipato causa tour mondiale della stessa Madonna. Garner, però, pare ancora fiduciosa ed è tornata a parlarne apertamente.

Madonna sul set del video di Human Nature

Durante una recente intervista con ET, Julia Garner ha confessato di essere ancora certa che il biopic su Madonna di cui sarà protagonista verrà realizzato. Le sue parole (tramite CB) sembrano lontane da qualsiasi dubbio: "Sì, sì. Non voglio dire troppo. Voglio mantenere le cose... sì, incrociamo le dita".

Ryan Murphy: "Ho mentito a Madonna sul mio segno zodiacale, altrimenti non mi avrebbe fatto lavorare"

In base a ciò che sappiamo, alla regia del film troveremo la stessa Madonna che, parlandone in precedenza con Variety, ha confessato il suo desiderio di essere coinvolta direttamente e artisticamente: "Ho avuto una vita straordinaria, e devo farne un film straordinario. Il mio auto-coinvolgermi è stato anche un attacco preventivo, perché molte persone stavano cercando di fare film su di me. Per lo più uomini misogini. Quindi ho puntato i piedi e ho detto: 'Nessuno racconterà la mia storia tranne me.'... Ho una sceneggiatura molto lunga fra le mani che è davvero difficile da accorciare. L'ho ridotta, ma è come tagliarmi gli arti". Non avendo ulteriori notizie in merito, ufficialmente parlando, non ci resta che attendere nuovi dettagli.