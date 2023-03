Ryan Murphy: "Ho mentito a Madonna sul mio segno zodiacale, altrimenti non mi avrebbe fatto lavorare"

Ryan Murphy ha confessato di aver mentito a Madonna in merito al suo segno zodiacale per poter lavorare con lei. Secondo il regista, la star è disposta a portare avanti solo quelle collaborazioni che sono "scritte nelle stelle".

Secondo quanto riportato da EW, il creatore di Glee ha mentito a Madonna durante un colloquio per poter lavorare al suo fianco. Ryan Murphy era infatti stato precedentemente avvertito: la star non lavora con persone del segno dello scorpione, proprio il segno zodiacale del regista.

Madonna risponde a chi ha criticato il suo viso dopo i Grammy: "Non mi sono mai scusata per le mie scelte"

A quel tempo, Murphy era stato contattato dal fondatore della Lakeshore Entertainment Tom Rosenberg. Il regista doveva condurre una serie di interviste con Madonna per un film. "Mentre ero in ascensore con Tom, pronto ad incontrare Madonna per la prima volta, lui mi chiese quando era il mio compleanno", ha recentemente raccontato il regista.

"Gli dissi che era il 9 novembre. E lui: 'Quindi sei uno scorpione?'. Dopo avergli risposto di si, mi disse: 'Non puoi dirglielo perché non ti assumerà". Confuso da quella rivelazione, Murphy chiese spiegazioni. Queste, ricorda Ryan Murphy, furono le parole di Tom Rosenberg: "Non lo so, ma non dire che sei uno Scorpione. Dì che sei qualcos'altro."

"La incontrai. È adorabile. Come ultima domanda mi chiese: 'Quando sei nato?'". E io le dissi il compleanno di mia madre, il 3 settembre. Lei mi disse: 'Oh, una Vergine. Okay.' Quando scendemmo nell'atrio si era sparsa la voce che ero stato assunto".

Nonostante la bugia e la particolarità della star in merito ai segni zodiacali, Murphy conserva uno splendido ricordo del suo lavoro accanto a Madonna definita "una grande esperienza". Ryan ha aggiunto: "Le cose positive da dire su di lei non sono mai abbastanza".

Un'esperienza particolare quella vissuta da Ryan Murphy e che ha condiviso anche con David Guetta. Il musicista ha infatti raccontato di aver dovuto interrompere una collaborazione con la cantante a causa del suo segno zodiacale. Quella volta, tuttavia, le cose non sono andate per il verso giusto.