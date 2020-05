Madonna:"Io positiva al Coronavirus, ho gli anticorpi"

Madonna è stata positiva al Covid 19, la cantante lo ha detto in un video pubblicato sul suo account di Instagram dove afferma di aver sviluppato gli anticorpi al Coronavirus. La star di Like a Virgin sta passando la quarantena in Portogallo con i figli.

Nei mesi scorsi Madonna era stata costretta ad annullare alcune date del suo tour Madame X per un problema al ginocchio, ma contro la pop star nulla ha potuto il Coronavirus. La cantante ha pubblicato un video su Instagram in cui confessa "Ho fatto un test l'altro giorno e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus". Davanti ad una macchina da scrivere e la scritta "Quarantine Diary #14...." Madonna non ha specificato quando sarebbe entrata in contatto con il Covid- 19. Ora vuole solo passare del tempo fuori dalle quattro mura di casa senza paura di ammalarsi "Domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò giù il finestrino e respirerò l'aria Covid-19. Sì. Spero che il sole splenda", ha detto nel video.

Coronavirus: tutte le star colpite dal Covid-19

Madonna, che ha preso parte alla raccolta fondi promossa da Bill Gates per la ricerca di un farmaco che prevenga o curi dall'infezione da Covid-19, ha detto che ora riesce a guardare il mondo con una luce diversa "Ecco la buona notizia: domani è un altro giorno e mi sveglio e mi sentirò diversamente". Madonna potrebbe aver preso il virus anche da asintomatica ed essere guarita grazie ad un incremento delle difese immunitarie, la cantante si è fatta un test rapido sul siero, ora per togliersi completamente ogni dubbio, dovrebbe sottoporsi al tampone.