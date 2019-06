Madonna: "Harvey Weinstein ha superato il limite anche con me"

Anche Madonna ha dovuto schivare le pesanti avances di Harvey Weinstein quando i due hanno collaborato insieme. Nel 1991 Madonna aveva circa 32 anni Quando il suo documentario Truth or Dare fu distribuito dalla Miramax. Adesso, a 60 anni, l'icona musicale ha svelato la verità sul rapporto con Harvey Weinstein, all'epoca proprietario della Miramax con fratello.

Madonna in una foto con Harvey Weinstein

In un'intervista al New York Times Magazine, Madonna ha rivelato: "Harvey ha superato i limiti e ha flirtato costantemente con me quando lavoravamo insieme. Ma lui era sposato e io di certo non ero interessata."

Madonna ha ammesso di sapere che Harvey Weinstein si era comportato nello stesso modo con molte altre donne dello show business spiegando che era un finto segreto: "Pensavamo tutti che Harvey lo facesse perché aveva un enorme potere ed era un uomo di grande successo e i suoi film andavano talmente bene che tutti e tutte volevano lavorare con lui". La diva del pop prosegue: "Quando nel 2017 i suoi abusi sono venuti alla luce mi sono sentita sollevata. Non ho gioito perché non gioisco mai di fronte alla rovina di qualcuno. non creso che faccia bene al karma."

Nel corso dell'intervista, Madonna ha anche parlato di Donald Trump specificando di non avergli mai chiesto un appuntamento, a differenza di quanto dichiarato dal publicist di Trump: "Ricordo di essere stata al telefono con Trump nel 1991. Quando ero in Florida, lui mi ha chiamata. Ero lì per una campagna di Versace con il fotografo Steven Meisel alla sua casa di Palm Beach. Trump mi ha chiamata e mi ha chiesto 'Va tutto bene? Siete comodi? I letti sono confortevoli?' Il comportamento di Trump è dettato dall'insicurezza. Tutti gli uomini alfa lo sono, compensano l'insicurezza con il loro comportamento. Se sei sicuro di te, non te ne vai a fare il bullo in giro tutto il tempo".

Madonna ha un nuovo disco, intitolato Madame X, in uscita questo mese.