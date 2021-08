Madonna: la foto col regalo a forma di pene sfida la censura su Instagram

Madonna sta festeggiando il suo compleanno da una settimana (compirà 63 anni il 16 agosto) e ha condiviso su Instagram le foto - davvero hot - di uno dei regali che ha ricevuto: un bong a forma di pene. Potete vedere le due immagini, pubblicate nelle stories di Instagram, qui sotto.

Si tratta di una pipa che si usa per fumare hashish o marjuana, in questo caso di forma fallica. Madonna non si è limitata a mostrare l'oggetto ricevuto in regalo da Steven Klein - che ha ringraziato - ma ha posato per un paio di foto davvero inequivocabili e a rischio censura. Le due foto, di Madonna che simula sesso orale con il bong in questione, sono già diventate virali nelle ultime ore.

Con due foto su Instagram, forse Madonna è riuscita a superare per audacia tutti gli scatti contenuti in Sex, il suo controverso libro fotografico pubblicato nel 1992.

Tra una provocazione e l'altra, i fan della popstar attendono di vedere finalmente sugli schermi il suo ultimo tour, conclusosi nel 2020, prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria. MTV ha annunciato che manderà in onda il Madame X Tour di Madonna, un montaggio dello show e del dietro le quinte di quello che sin dagli inizi è stato un tour un po' sfortunato. Madonna ha dovuto cancellare numerose tappe del suo spettacolo a causa dei suoi problemi di salute, un problema all'osso del femore per il quale poi è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Come se non bastasse, lo show è stato chiuso proprio mentre i contagi aumentavano in modo vertiginoso e radunarsi per eventi di qualsiasi tipo era diventato estremamente rischioso.

Madonna: i 31 video migliori della Regina del Pop