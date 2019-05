Madonna: a Eurovision 2019 unisce Palestina e Israele (video)

Madonna era la star più attesa ad Eurovision 2019 e la sua performance si è fatta attendere a lungo, mettendo a dura prova la pazienza dei fan (e degli immancabili hater) che non vedevano l'ora di vederla. Di seguito potete vedere il video completo della sua esibizione.

Like a Prayer e Future sono i due brani che hanno dato vita alla performance di Madonna: passato e futuro con una delle sue hit storiche che proprio 30 anni fa faceva la storia del pop e sollevava uno scandalo senza precedenti (grazie anche a quello che ad oggi è uno dei migliori video di Madonna) e con uno dei brani che fa parte del nuovo album di Madonna, Madame X, in uscita a giugno. Se la performance agli Eurovision 2019 e in parte anche il costume - un saio di ispirazione mistica sotto il quale si nascondeva una preziosa armatura - ricalcano una precedente esibizione ai Met Gala 2018, la benda sull'occhio che la popstar sfoggia da qualche settimana a questa parte è il dettaglio legato al suo nuovo alter ego, quello della misteriosa Madame X, di cui ci sono stati presentati solo alcuni volti.

Se la performance di Like a Prayer ha ricevuto numerose critiche sul piano tecnico dagli inflessibili giudici dei social, sono i contenuti dello show a far discutere: su una scenografia di grande impatto - tra immagini fiammeggianti, primi piani della stessa popstar col viso celato da una veletta nera - verso la fine due ballerini si girano a mostrare sulle spalle le bandiere di Palestina e Israele e si tengono stretti in un abbraccio che è un invito alla pace, invito niente affatto scontato, considerato che Eurovision 2019 si è tenuta proprio a Tel Aviv. Una performance, quella di Madonna, che era stata anticipato da diverse polemiche di natura politica e alle quali la Regina del Pop aveva replicato con fermezza.

L'esibizione agli Eurovision 2019 - che tra l'altro ha visto l'Italia piazzarsi al secondo posto con Mahmood e la sua Soldi - fa seguito a quella dei Billboard Music Awars 2019, più elaborata dal punto di vista tecnologico, che ha inaugurato ufficialmente la promozione di Madame X. Mentre i fan aspettano il nuovo album della popstar per farsi un'idea su un lavoro che sin da adesso si è rivelato divisivo, Madonna si prepara a tornare in tour, stavolta nei teatri, come del resto aveva già anticipato qualche anno fa. Madame X ha già iniziato a scoprire le sue carte con due videoclip, quello dei brani Medellin e Crave: il primo più kitsch e trascinante, il secondo più raffinato, con sequenze in bianco e nero alternate al colore.