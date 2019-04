Madonna all'Eurovision 2019: scoppia la polemica!

Madonna si esibirà all'Eurovision Song Contest 2019 di Tel Aviv, come ha appena confermato il portale Variety. Ma questa partecipazione sta già creando polemiche in tutto il mondo per motivi per lo più politici e sociali.

L'Eurovision è uno dei festival più amati del mondo che ha preso sempre più piede dal suo anno di nascita, il 1956. L'anno scorso ha vinto Netta, la cantante israeliana con la sua hit Toy, quindi dal 14 al 18 maggio la 64esima edizione prenderà piede proprio a Tel Aviv, come da tradizione. Madonna salirà sul palco il giorno della finalissima cantando due canzoni, un nuovo singolo e un grande classico dal suo repertorio.

Madonna nel video Hung Up

Il live show è visto approssimativamente da 200 milioni di spettatori, ogni paese partecipante manda un suo cantante rappresentativo con una canzone, che viene cantata in diretta. Tra i vincitori più noti ricordiamo la vittoria degli ABBA nel 1974 con Waterloo o di Celine Dion nel 1988 con Ne Partez Pas Sans Moi. Per l'Italia ci sono state due grandi vittorie, quella di Gigliola Cinquetti nel 1964 con Non ho l'età e quella di Toto Cutugno nel 1990 con Insieme: 1992. Quest'anno in gara come rappresentante italiano troviamo Mahmood, il vincitore di Sanremo, col suo super successo Soldi.

Madonna nel video American Life

L'annuncio che Madonna sarà la superstar ha smosso diverse personalità britanniche, da Peter Gabriel a Ken Loach, che le chiedono ufficialmente di boicottare la kermesse in sostegno dei diritti dei palestinesi. Precedentemente è partita anche una petizione ufficiale firmata da oltre 60 associazioni LGBT in cui viene dichiarato che l'Eurovision viene usato da Israele per "proseguire con la sua agenda di pinkwashing, l'uso cinico dei diritti degli omosessuali per sviare l'attenzione dall'Occupazione, dal colonialismo degli insediamenti e dall'apartheid e per normalizzarli".

Madonna festeggia con l'occasione anche i 30 anni da Like a virgin, che resta tutt'ora uno dei suoi migliori video, e il suo arrivo in Israele costerà circa 80 milioni di euro tra cachet e il resto. La notizia è che saranno interamente coperti da Sylvan Adams, multi milionario israeliano che si occupa anche del Giro d'Italia in Israele. I fan sono pronti ad accoglierla all'Hotel Dan, dove avrà al suo servizio uno staff di circa 60 persone.