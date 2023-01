Madonna annuncia il The Celebration Tour in un irriverente video con Jack Black, Lil Wayne e Amy Schumer

Madonna ha ufficialmente annunciato il nuovo The Celebration Tour in un video in cui compare con Jack Black, Lil Wayne, Amy Schumer e altri amici.

Lunedì scorso Madonna ha ufficialmente annunciato il nuovo "The Celebration Tour" preparando il suo pubblico a quelli che si prospettano essere i suoi show più grandi di sempre. Questo annuncio, che vede comparire sullo schermo anche Jack Black, Lil Wayne, Amy Schumer, non ha però sorpreso i fan più attenti, specialmente dopo che la celebre cantante aveva ripulito il suo profilo Instagram.

In base a quanto riportato sul sito dedicato, "The Celebration Tour" di Madonna "ci trascinerà nel viaggio artistico che ha caratterizzato la carriera della cantante attraverso quattro decenni, rendendo anche omaggio alla città di New York dove tutto ha avuto inizio".

L'annuncio del tour è arrivato, oltre che attraverso le immagini, anche con un video molto particolare, in cui vediamo la cantante giocare a una sorta di obbligo o verità con alcuni amici. Qui Amy Schumer la sfida a realizzare un tour in cui si esibisce dal vivo proponendo tutti i suoi più grandi successi, ricevendo un sì come risposta.

"Sono entusiasta di esplorare quante più canzoni possibili nella speranza di offrire ai miei fan lo spettacolo che stavano aspettando", ha dichiarato Madonna in una nota (tramite CNN)

I biglietti per "The Celebration Tour" saranno disponibili da venerdì 20 gennaio per un tour globale che comprenderà 35 città prendendo il via il 15 luglio alla Rogers Arena di Vancouver, e includerà tappe a Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles, per poi arrivare anche nelle più grandi città europee come Londra, Barcellona, ​​Parigi, Stoccolma e Amsterdam.