Madonna fa coming out su TikTok: "Se manco il bersaglio, sono gay"

Sta facendo discutere la breve clip postata su TikTok dalla nota cantautrice in cui afferma di essere gay: realtà o semplice provocazione? Alcuni fan non sembrano averla presa bene.

Madonna ha deciso di tornare alla ribalta con un video diventato in breve tempo virale e che sta facendo discutere. Nella clip pubblicata su TikTok, poi condivisa su altri social, la cantante e attrice afferma con nonchalanche di essere gay.

Madonna prova a lanciare una paio di slip rosa in un cestino da biancheria, affermando: "Se manco il bersaglio, sono gay".

Ovviamente il lancio non va a buon fine e la cantante afferma di essere gay. Madonna ha a lungo ventilato la possibilità di essere bisessuale fin dagli inizi della sua carriera negli anni '80, ma non ha mai affrontato l'argomento con i suoi fan. Inoltre, è stata a lungo un'alleata LGBTQ+, quindi i suoi seguaci hanno accolto calorosamente la notizia.

Per altri, invece, si tratta di una semplice provocazione e anche di cattivo gusto. Madonna è stata paparazzata assieme alla rapper dominicana Tokischa durante un evento Pride a giugno: le due si sono poi baciate in prima fila durante la New York Fashion Week a settembre. La rapper appare anche con Madonna nel video del remix Hung Up on Tokischa, in atteggiamenti molto hot. Tutti gli occhi sono quindi puntati sul dinamico duo che continua a lanciare dolcemente il proprio amore sotto i riflettori.