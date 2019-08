Made in Italy: la fiction di Canale 5 in anteprima su Amazon

Made in Italy, nuova fiction di Canale 5, sarà distribuita da Amazon, sulla sua piattaforma streaming, grazie ad un accordo raggiunto tra l'azienda italiana e il colosso americano.

Risultato storico per Mediaset, che permetterà per la prima volta ad un servizio streaming non di sua proprietà di trasmettere in anteprima una fiction di sua produzione. Amazon Prime Video, dal canto suo, comprerà per la prima volta i diritti di prima visione per una fiction italiana.

La notizia è stata resa pubblica da un comunicato stampa di Mediaset che dopo aver espresso soddisfazione per l'accordo ha sottolineato che "si tratta di un'intesa rilevante con un partner di prima grandezza come Prime Video, servizio di streaming globale che ha scelto un prodotto ideato e realizzato dalla TaoDue del Gruppo Mediaset in coproduzione con The Family, per il debutto nella distribuzione esclusiva online in Italia. Un riconoscimento oggettivo della qualità produttiva e della modernità della nuova linea editoriale dei contenuti seriali Mediaset. Un apprezzamento significativo in termini economici e gratificante in termini artistici".

Made in Italy, d'altronde, ha dalla sua l'essere incentrata su un argomento che appassiona moltissimo il pubblico di tutto il mondo: racconterà il boom della moda nella Milano degli anni Settanta grazie al talento di una nuova generazione di stilisti che sarà in grado di competere con la concorrenza internazionale. La serie si è avvalsa della collaborazione dei più importanti marchi del periodo tra cui Albini, Fiorucci e Valentino che hanno concesso per l'occasione l'uso di abiti originali.

Fanno parte del cast Margherita Buy, Greta Ferro, Marco Bocci, Eva Riccobono, Fiammetta Cicogna, Maurizio Lastrico, Giuseppe Cederna e guest star come Raoul Bova, Stefania Rocca, Claudia Pandolfi e Nicoletta Romanoff. La prima stagione sarà composta da otto episodi, ognuno dei quali durerà circa 50 minuti, Luca Lucini ed Ago Panini saranno i registi di tutti gli episodi. La serie sarà trasmessa in autunno su Amazon Prime Video e successivamente su Canale 5 in chiaro.