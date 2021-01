Made in Italy: anticipazioni della seconda puntata, stasera su Canale 5

Torna stasera su Canale 5, alle 21:30, Made in Italy, la prima serie tv che racconta la nascita della moda italiana nella Milano degli anni Settanta e che vede protagoniste Greta Ferro e Margherita Buy.

Dopo il buon esordio della scorse settimana, va in onda stasera la seconda puntata della serie e le anticipazioni prevedono importanti prove per Monica e Irene. Mentre la prima deve industriarsi per realizzare un servizio per bambini, Irene è attesa dai Missoni per prendere degli abiti. Una volta arrivata a Sumirago, capisce di poter ottenere un'intervista esclusiva ma sa anche benissimo che Nava non vedrebbe bene questa iniziativa personale. E di sera la cena con i genitori di Luigi prende una piega inattesa.

Archiviati i problemi di natura personale, per Irene si presenta una nuova sfida: volare in Marocco per un servizio fotografico per Lella Curier. Ma Helana, la modella, esagera con l'alcol e l'indomani portarla sul set si rivela una missione impossibile. Per fortuna Irene nota una bellissima cameriera di colore all'interno del resort...

Made in Italy: il cast

Diretta da Luca Lucini e Ago Panini, oltre alla giovane Greta Ferro, affermata modella al suo debutto con un ruolo da protagonista e Margherita Buy, tra gli interpreti della serie ricordiamo Fiammetta Cicogna, Maurizio Lastrico, Valentina Carnelutti, Sergio Albelli, Giuseppe Cederna, Saul Nanni, Ninni Bruschetta, Anna Ferruzzo, Andrea Bosca, Erica Del Bianco, Giulia Manzini.

Ad arricchire il cast ricordiamo inoltre la partecipazione straordinaria di Raoul Bova nel ruolo di Giorgio Armani, di Claudia Pandolfi (Rosita Missoni), Stefania Rocca (Krizia), Marco Bocci, un famoso fotografo di moda. E ancora Eva Riccobono (una top model), Enrico Lo Verso (Ottavio Missoni), e Nicoletta Romanoff (Raffaella Curiel), Gaetano Bruno (Walter Albini) e Bebo Storti (Beppe Modenese).