Madame Web: Mike Flanagan condivide la sua ironica recensione

Madame Web è stato sommerso dai commenti negativi e anche Mike Flanagan ha condiviso la sua recensione del film con star Dakota Johnson.

Il regista ha sorpreso i fan pubblicando su LetterBoxd un post dedicato al film in cui cita il famoso spot della catena AMC con protagonista Nicole Kidman.

Il commento del regista

Mike Flanagan, sul sito, ha recensito Madame Web scrivendo le parole che erano state ideate per promuovere i cinema: "Veniamo in questo posto... per la magia. Veniamo al cinema per ridere, piangere, interessarci. Perché di questo abbiamo bisogno, tutti noi: quella sensazione indescrivibile che proviamo quando le luci cominciano ad abbassarsi e andiamo in un posto dove non siamo mai stati prima; non solo per essere intrattenuti, ma in qualche modo anche per rinascere.... insieme. Immagini abbaglianti, su un enorme schermo argentato. Suono che posso sentire. In qualche modo, avere il cuore spezzato ti fa sentire bene in un posto come questo. I nostri eroi sembrano la parte migliore di noi e le storie sembrano perfette e potenti. Perché qui... Lo sono".

Per scoprire la vera opinione del regista sul film con Dakota Johnson bisogna quindi leggere i tag in cui Flanagan sottolinea elementi come "fuochi d'artificio tanto per...", facendo riferimento al fatto che a un certo punto una fabbrica di fuochi d'artificio esplode ben due volte senza apparente motivo. Il filmmaker ha poi criticato i dialoghi aggiuntivi che sono stati utilizzati in modo approssimativo, con personaggi che nemmeno muovono la bocca pur parlando o dialoghi inutili, passando poi a commenti come "non dire Peter Parker" e domande, tra cui "Aspettate, ma perché è cieca?", fino ad arrivare a giudizi ironici come "infermiere terribili". ​