Madame Web: Mike Epps entra nel cast del film Sony tratto dai fumetti Marvel

Madame Web, il film della Sony tratto dai fumetti della Marvel, avrà nel suo cast anche Mike Epps.

Il nome dell'attore e comico è solo il più recente tra i tanti nuovi arrivi tra le fila degli interpreti annunciati dai produttori nelle ultime settimane.

Il film Madame Web, diretto da S.J. Clarkson, è il primo film della Sony Pictures ad avere come protagonista un personaggio femminile della Marvel.

Tra le pagine la donna è anziana e soffre di una malattia autoimmune che la obbliga a essere collegata a dei macchinari pur di rimanere in vita. Madame Web ha delle abilità psichiche e il film ne mostrerà le origini.

Per ora non sono stati svelati i dettagli del personaggio affidato a Mike Epps, recentemente tra le star di The Upshaws e Lady in the Lake, che reciterà accanto a Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts, Celeste O'Connor e Tahar Rahim.

La sceneggiatura è stata firmata da Matt Sazamma e Burk Sharpless e il film arriverà nei cinema americani il 7 luglio 2023.