Madame Web: Isabela Merced entra nel cast del film Sony

Nel cast della film Madame Web ci sarà anche l'attrice Isabela Merced che affiancherà sul set la star Dakota Johnson.

Il progetto prodotto dalla Sony è ispirato ai fumetti Marvel e la sceneggiatura è stata firmata da Matt Sazama e Burk Sharpless.

Per ora i produttori di Madame Web non hanno svelato i dettagli del ruolo affidato all'attrice Isabela Merced, a breve protagonista del remake della commedia Il Padre della sposa, nel cast del film nato dalla collaborazione tra Sony e Marvel.

Creata dallo scrittore Denny O'Neil e dall'artista John Romita Jr., la chiaroveggente Madame Web/Cassandra Webb, ruolo affidato a Dakota Johnson nel lungometraggio, ha fatto la sua prima apparizione in The Amazing Spider-Man #210 degli anni '80. Webb è parzialmente paralizzata e cieca a causa della miastenia grave. Suo marito, Jonathan Webb, ha creato un sistema di supporto vitale specializzato fatto di tubi a forma di ragnatela. Webb ha trasmesso le sue abilità a Julia Carpenter/Spider-Woman poco prima di morire per mano di Sasha Kravinoff. Le sue capacità psichiche hanno avuto una grande influenza su Spider-Man sia nei fumetti che nella serie animata degli anni '90, dove ha raccolto diverse varianti di Spider-Man da tutto il multiverso per impedire a Spider-Carnage di distruggerlo. Dakota Johnson non ha dichiarato quale versione del personaggio interpreterà nell'adattamento cinematografico diretto da S.J. Clarkson che ha tra gli interpreti anche Sydney Sweeney e Celeste O'Connor.

Madame Web dovrebbe arrivare nei cinema nel 2023.