Madame Web, Dakota Johnson: 'Non ho visto il film e non ho intenzione di farlo'

Il recente flop al box-office di Madame Web sta mettendo in discussione il futuro del Sony's Spider-Man Universe e a questo si aggiunge anche la recente dichiarazione di Dakota Johnson, che ha ammesso di non aver alcuna intenzione di guardare il film.

Parlando con Magic Radio, la Johnson stava promuovendo Madame Web quando ha sorprendentemente rivelato di non aver ancora visto la versione cinematografica del film della Sony e che "probabilmente" non la guarderà presto.

"Non ho ancora visto il film [ride]", ha dichiarato la Johnson. "Probabilmente non lo farò... non so quando lo vedrò. Un giorno...". La Johnson ha anche ammesso di avere l'abitudine di non guardare alcuni dei suoi film, dicendo che farlo potrebbe causarle una "crisi esistenziale" e che astenersi dalla visione delle sue performance è un un po' "come prendersi cura di sé".

Nonostante possa sembrare una rivelazione in buona fede, le parole della Johnson vanno ad aggiungersi alla stampa negativa che Madame Web ha ricevuto fino ad ora.

L'ultimo blockbuster della Marvel è stato stroncato dalla critica, con il film che è crollato al 13% su Rotten Tomatoes, il punteggio peggiore per un film del MCU, persino più basso di Morbius.

Madame Web e Morbius hanno ora lo stesso punteggio su Rotten Tomatoes: è la fine dell'universo Sony?

Inoltre, la Johnson ha rivelato che il montaggio finale di Madame Web era una versione molto diversa da quella che le era stata proposta inizialmente, con importanti riscritture della sceneggiatura durante il processo creativo. Nelle recenti interviste promozionali del film, l'attrice ha anche criticato Hollywood e l'industria cinematografica.