Madame Web: un blooper diventa virale, ma per i fan non è un errore

Dopo il crollo al box-office di Madame Web, la discussione intorno al film Sony non si placa e stavolta pare abbia preso di mira un "errore" contenuto nel film che per gli spettatori non sarebbe affatto uno sbaglio.

Un utente su X ha postato una clip di Madame Web che mostra la Cassandra Webb di Dakota Johnson che cerca freneticamente di salvare la vita di un collega paramedico. Tuttavia, nella clip di cinque secondi, il fan afferma che un microfono sia rimasto nell'inquadratura mentre la macchina da presa si sposta su Cassandra.

"Non è un errore"

Alcuni fan concordano sul fatto che erano certi di aver visto il microfono nell'inquadratura, e il presunto blooper è stato criticato online. Altri, invece, sostengono che in realtà si tratti di un cappello di un agente di polizia che, in quella particolare inquadratura, sembrava simile a un microfono. Un post osserva addirittura: "Tra tutte le cose che non funzionano in Madame Web, questa non è una di quelle".

Il dibattito sui blooper è però l'ultimo dei problemi di Madame Web, dopo le pessime recensioni ottenute da critica e pubblico. Dalla sua uscita il 14 febbraio, Madame Web ha incassato solo 77,5 milioni di dollari a fronte di un budget che, stando a quanto riportato, avrebbe raggiunto i 100 milioni, subendo un enorme calo nelle vendite dei biglietti nel secondo fine settimana e venendo sonoramente battuto da Bob Marley - One Love della Paramount, che ha debuttato lo stesso giorno.

Madame Web ha già condannato l'universo cinematografico Sony su Spider-Man?

Inoltre, Madame Web ha una valutazione critica del 12% su Rotten Tomatoes, addirittura peggiore di Morbius.