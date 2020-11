Mad Men: Rich Sommer svela un buffo retroscena della terza stagione

Il cast della stagione 3 di Mad Men in una immagine promozionale

Rich Sommer, interprete di Harry Crane in Mad Men, ha svelato su Twitter un simpatico retroscena di un episodio della terza stagione. Per ammazzare il tempo in attesa dei risultati dell'elezione presidenziale, l'attore ha deciso di intrattenere i propri followers con un buffo aneddoto sul terzo episodio della terza annata: "In quell'episodio non vediamo quasi mai Harry di spalle. Questo perché circa sei secondo dopo essermi messo i pantaloni mi piegai e sfaldai completamente e irreparabilmente la zona del sedere."

L'attore ha poi aggiunto che fu applicato dello scotch per coprire l'incidente, più volte durante le riprese di quell'episodio ("Erano pantaloni molto vecchi, e c'era un bel po' di me all'interno"), e che la costumista dello show può confermare l'accaduto. L'episodio in questione è recentemente stato oggetto di molta attenzione mediatica poiché contiene una sequenza di blackface, tuttora presente senza alterazioni, dove Roger Sterling si trucca per sembrare nero mentre canta una canzone.

Mad Men 3: una scena dell'episodio Vacanze romane

Rich Sommer è stato Harry Crane in tutte e sette le stagioni di Mad Men, facendo parte del cast fisso dal 2007 al 2015 (insieme ai colleghi ha vinto nel 2008 e nel 2009 lo Screen Actors Guild Award per la migliore performance collettiva in una serie drammatica), e nel 2018 ha interpretato un altro personaggio con lo stesso nome - una persona realmente esistita, attivo nel campo della scrittura comica - nel film A Futile And Stupid Gesture.

Dopo la conclusione della fortunata serie ambientata nel mondo della pubblicità è rimasto attivo soprattutto in campo televisivo, con ruoli fissi o ricorrenti in Love e GLOW e ospitate occasionali in titoli come Grey's Anatomy e Masters of Sex. Recentemente ha recitato nella serie HBO Run, andata in onda per una stagione, e fa parte del cast vocale della serie animata Close Enough, una produzione originale della piattaforma di streaming HBO Max (in Italia è disponibile su Netflix, che detiene i diritti internazionali dello show).