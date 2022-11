Mad Men, John Slattery: "Se Jon Hamm entrava nella stanza, gli altri attori dimenticavano le battute"

Secondo John Slattery, è praticamente impossibile non rimanere affascinati da Jon Hamm. Slattery ha rivelato che sul set di Mad Men basta l'ingresso dell'interprete di Dron Draper in una stanza per far confondere gli altri attori facendogli dimenticare le loro battute.

"Quando Jon Hamm entrava in una stanza con quel vestito, la gente diventava catatonica", ha confessato Slattery a The Independent. "Le guest star a volte si avvicinavano a lui e le loro battute gli passavano di mente. Semplicemente non sapevano cosa fare. È successo in più di un'occasione".

In Mad Men, John Slattery interpretava Roger Sterling, uno dei soci dell'agenzia pubblicitaria Sterling Cooper. Hamm interpretava l'iconico Don Draper, un dirigente pubblicitario depresso. Slattery ha confermato che in un primo tempo aveva sostenuto il provino per il ruolo d Don Draper, ma alla fine era stato scelto per quello di Roger.

"Jon Hamm afferma che ero di cattivo umore per tutto il tempo in cui abbiamo girato il primo episodio a causa di questo, ma non credo sia vero", ha detto Slattery. "Alla fine l'ho visto e ho pensato, 'Oh, hanno fatto benissimo a scegliere lui.'"