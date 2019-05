Mad Max, su Netflix in streaming da oggi!

Maggio sta finendo ma il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Mad Max, il primissimo film d'azione di George Miller che ha aperto la storica saga: protagonista Mel Gibson.

Nella società del futuro le strade sono come arterie malate dentro cui scorre sangue infetto. Lo Stato tenta di arginare la criminalità con un corpo speciale di poliziotti motorizzati disposti ad accorre e combattere fino alla morte. Uno di questi, Max, si prodiga dividendo il suo tempo fra il servizio e la vita nella casa solitaria dove vive con la moglie Jessie ed il figlio. Nel cast del film, assoluto protagonista nei panni di Max Rockatansky è Mel Gibson, all'epoca appena 23enne.

Mel Gibson in una scena di Interceptor

Il personaggio di Max è interpretato da Gibson anche in Interceptor - Il guerriero della strada (1981) e in Mad Max oltre la sfera del tuono (1985), mentre a trent'anni di distanza dall'ultimo film, Tom Hardy dà il volto al personaggio in Mad Max: Fury Road (2015). Anche altri attori, però, hanno ricoperto ruoli diversi: Hugh Keays-Byrne è stato il capo della banda dei Toecutter in Interceptor, oltre a essere il villain di Mad Max: Fury Road.

Mad Max è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.