Mad Max, Justin Kurzel ha un'idea per un film prequel: "Potrei parlarne con George Miller"

Il regista Justin Kurzel ha rivelato di avere un'idea per un progetto prequel di Mad Max e che sarebbe interessato a parlarne con George Miller.

La saga cinematografica si è recentemente espansa con Furiosa, il progetto dedicato al personaggio che è stato interpretato prima da Charlize Theron e poi da Anya Taylor-Joy.

Un'idea per un prequel di Mad Max

Il mondo di Mad Max ha preso il via nel 1979 con l'arrivo nelle sale di Interceptor, seguito poi nel 1981 da Interceptor, il guerriero della strada e nel 1985 da Mad Max oltre la sfera del tuono. George Miller è poi tornato a lavorare a un progetto della saga nel 2015 in occasione di Mad Max: Fury Road e nel mese di maggio è poi arrivato nei cinema Furiosa: A Mad Max Saga.

Mel Gibson in Interceptor

Justin Kurzel, recentemente impegnato dietro la macchina da presa di The Order con star Jude Law e Nicholas Hoult, ha raccontato a Collider: "Forse perché è stato una fonte di ispirazione così grande, ma sono sempre stato curioso per quanto riguarda ciò che accaduto prima del primo Mad Max, che mondo era con Nightrider, prima di Mad Max?". Il filmmaker ha aggiunto: "Sono sempre stato davvero curioso di quell'aspetto e realmente tentato dall'idea di parlare con George della possibilità di un mondo che sia pre-Mad Max 1 e di cosa si tratti".

The Order: il suprematismo bianco negli Stati Uniti raccontato da Justin Kurzel

Justin ha aggiunto che il film di Miller ha avuto un'enorme influenza su di lui come artista, considerando quella di Mad Max una saga incredibile. Il regista ha ribadito: "Sono sempre stato curioso di quei momenti che precedono il primo film perché ha delle basi così solide".

George Miller ha parlato più volte della possibilità di continuare il franchise cinematografico approfondendo quanto accaduto prima degli eventi raccontati in Mad Max: Fury Road approfondendo, in questa occasione, la storia del personaggio interpretato da Tom Hardy. Attualmente, tuttavia, non sembra si stia lavorando in modo attivo al potenziale progetto cinematografico.