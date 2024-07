Mad Max Anthology, il cofanetto Blu-Ray con i film fino a Fury Road, è in offerta per il Prime Day su Amazon

In occasione del Prime Day 2024 di Amazon, la Mad Max Anthology, raccolta Blu-Ray dei film di George Miller fino a Fury Road, è in sconto.

In moltissimi hanno conosciuto il mondo di Mad Max e le sue vicissitudini personali grazie a Mad Max: Fury Road. Quel lungometraggio, in particolare, ha ulteriormente sdoganato e massificato un lavoro cinematografico che aveva già stabilito la propria voce in precedenza, presentandone le caratteristiche attraverso un piglio formale e alcune specifiche scelte estetiche che hanno praticamente fatto la storia del medium. Prima ancora della storia con Tom Hardy, troviamo i lungometraggi con Mel Gibson. Cosa accomuna, però, tutti questi lavori? Ovviamente l'iconico stile e tocco di un autore che negli anni ha voluto definire un approccio preciso ai suoi racconti sul grande schermo: George Miller.

Per tutti gli appassionati di Mad Max, sia storici che recenti, vi segnaliamo che su Amazon la Mad Max Antology, raccolta in Blu-Ray che comprende Interceptor, Interceptor - Il guerriero della strada, Mad Max oltre la sfera del Tuono e Mad Max: Fury Road, è attualmente in sconto, grazie a un'offerta riservata ai clienti Prime, in occasione del cosiddetto Prime Day 2024 del 16-17 luglio. Sul sito potete attualmente trovare questa collection a 11,01€, contro i 27€ del prezzo di listino suggerito dalla compagnia (con uno sconto del 60,54%). Se siete interessati al recupero è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa passare dal box immediatamente qui sotto.

Perché i film di Mad max sono così importanti e iconici?

I film di Mad Max sono fondamentali per via di alcune ragioni che restano nella storia. Innanzitutto la serie ha introdotto un'estetica post-apocalittica unica, caratterizzata da scenari desertici, veicoli modificati e abbigliamento punk. Questo stile è diventato un punto di riferimento nel genere post-apocalittico e cyberpunk. I lungometraggi di George Miller sono inoltre celebri per le sequenze d'azione intense e realistiche, con stunt pericolosi eseguiti dal vivo, che hanno alzato l'asticella per i film d'azione.

Lo stesso personaggio di Max Rockatansky, interpretato inizialmente da Mel Gibson e poi da Tom Hardy, è diventato un simbolo dell'eroe solitario e tormentato, seguito da altre figure rimaste profondamente ancorate all'immaginario pop passato e contemporaneo. L'influenza di questa serie sullo stesso cinema ed altri medium è, ovviamente, qualcosa d'indiscutibile.