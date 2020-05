Mad Max: Fury Road, Charlize Theron pubblica foto e video da un set "intenso"

Mad Max: Fury Road è arrivato nei cinema cinque anni fa e Charlize Theron ha condiviso alcune foto e un video che risalgono al periodo delle riprese, regalando ai fan uno sguardo personale all'esperienza vissuta durante la travagliata realizzazione del film diretto da George Miller.

In questi giorni le star dello spettacolare lungometraggio hanno parlato apertamente delle tensioni e dei problemi che hanno reso il lavoro davanti e dietro la macchina da presa particolarmente complicato.

Charlize Theron non ha esitato a fare riferimento alle liti avvenute nelle pause tra un ciak e l'altro e ha scritto: "Cinque anni fa è stato distribuito Mad Max: Fury Road. Come ormai sapete, sono state riprese faticose e intense ma, mio dio se ne valeva la pena. Sono tornata nell'archivio per trovare alcuni dei miei momenti preferiti del dietro le quinte".

La star ha inoltre rivelato la sua reazione nel vedere per la prima volta il veicolo che avrebbe dovuto guidare: "Mi sono resa conto, santo cielo, George non sta scherzando".

L'interprete di Furiosa ha poi pubblicato uno scatto con le altre attrici coinvolte nel progetto.

Uno scatto ritrae il regista George Miller e Charlize ha voluto accompagnarlo da una didascalia in cui dichiara: "L'uomo, il mito, la leggenda. Ti sono per sempre grata".

L'ultima immagine è più personale: "Sono diventata una mamma poco prima di iniziare le riprese. Almeno mio figlio avrà per sempre il divertente aneddoto 'Ho trascorso la maggior parte del mio primo anno di vita in un War Rig!".

In un articolo pubblicato alcuni giorni fa Charlize si era assunta in parte la colpa della tensione esistente sul set con Tom Hardy, ammettendo di non aver capito la pressione a cui era sottoposto oltre ad avere un approccio diverso al lavoro. L'attore britannico aveva poi confermato che tra di loro la comunicazione non era stata delle migliori, sentendosi quindi un po' in colpa per non essere stato un partner sul lavoro migliore.

