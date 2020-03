Mad Max: Furiosa, Richard Madden e Jodie Comer nel cast?

Richard Madden e Jodie Comer potrebbero far parte del cast di Mad Max: Furiosa, progetto ideato come prequel.

Mad Max: Furiosa potrebbe avere nel proprio cast Richard Madden e Jodie Comer, che sarebbero stati scelti dalla produzione per due dei ruoli principali della storia prequel ideata da George Miller.

L'indiscrezione è emersa dal sito The GWW in cui si sostiene che potrebbe essere proprio la star di Killing Eve l'interprete della giovane Furiosa. Jodie Comer verrebbe affiancata da Richard Madden nel ruolo di Dementus, personaggio descritto come "bello da togliere il fiato. Un viso di angelo segnato da una profonda cicatrice sulla fronte ricucita insieme con punti metallici".

Nel cast potrebbe anche essere presente Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di un secondo personaggio maschile dotato di statura e presenza.

George Miller aveva recentemente confermato che stava progettando due ulteriori sequel di Mad Max oltre al prequel di Furiosa: "Ci sono due storie, entrambe che coinvolgono Mad Max, e anche una dedicata a Furiosa. Dobbiamo ancora capire quale realizzeremo per prima e quando risolveremo gli ostacoli legati alla causa legale con la Warner Bros".

Furiosa era stata interpretata in Mad Max: Fury Road da Charlize Theron, star del lungometraggio accolto in modo incredibilmente positivo dal pubblico e dalla critica.