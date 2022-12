Charlize Theron su Mad Max: Fury Road: "Gli attori non devono subire traumi pur di realizzare un buon film"

Charlize Theron è tornata a parlare dell'esperienza vissuta sul set di Mad Max: Fury Road, sostenendo che gli attori non devono subire traumi o compiere sacrifici in nome della buona riuscita di un film.

La star, intervistata da The Hollywood Reporter, ha parlato apertamente di ciò che gli attori affrontano sul lavoro.

L'interprete di Mad Max: Fury Road non ha mai nascosto di aver avuto dei problemi con Tom Hardy durante le riprese del film diretto da George Miller.

Charlize Theron ha ora spiegato: "Ascoltate, so che ho detto 'Come attrice vuoi essere messa alla prova', ma questo non vuol dire che la situazione deve essere così negativa".

La star ha sottolineato: "Le riprese sono state davvero lunghe. Non ho mai fatto nulla che avesse bisogno di quel tipo di resistenza, e non penso lo farò mai più. E odio dirlo perché non voglio incoraggiare i giovani attori o i narratori a credere che hanno bisogno di trauma e sacrificio perché credo realmente che non sia necessario, ma c'è qualcosa legato alle circostanze riguardanti quel film che penso abbiano aggiunto della magia. Non vuol dire che debba sempre essere così, ma penso che in qualche modo si sia verificato qualcosa di unico in quel film. Ma dannazione se è stato duro".

Charlize ha inoltre ammesso che non ha mai "apprezzato realmente o rispettato la visione di George Miller" prima di vedere il film completo. L'attrice ha sottolineato: "Ho pensato: 'O mio dio, questo era nella sua testa tutto il tempo e non potevo sentirlo'. E quindi è l'unico film che mi ha portato a pensare 'Se avessi un'altra opportunità capirei un po' di più quello che ha cercato di fare la prima volta".