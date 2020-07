Machete: stasera su Rai Movie torna il mercenario interpretato da Danny Trejo

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, arriva Machete, il primo film completamente dedicato all'irriverente mercenario Machete Cortez, il personaggio cult interpretato da Danny Trejo e creato da Robert Rodriguez.

Creduto morto dopo uno scontro con il celeberrimo boss della droga Torrez (Steven Seagal), l'ex agente federale messicano Machete (Danny Trejo) fugge in Texas tentando di sparire e di scordare il suo tragico passato, ma trova solamente una fitta rete di corruzione e ingiustizia che lascia una pallottola in corpo ad un senatore e trasforma Machete in un ricercato. Machete decide allora di riscattare il proprio nome e svelare un intricato complotto. A ostacolarlo ci pensano Booth - un crudele uomo d'affari con un'infinita serie di killers sul libro paga, Von (Don Johnson) - una perversa guardia di confine a capo di un piccolo esercito, e Sartana Rivera (Jessica Alba) - un bellissimo ufficiale dell'immigrazione diviso fra il rispetto della legge e la giustizia.

Lindsay Lohan suora pericolosa in Machete

Ad aiutare Machete ci penseranno Luz (Michelle Rodriguez) - una sexy camionista con uno spirito ribelle e un cuore rivoluzionario, e Padre Cortez, un prete bravo con le benedizioni e ancor più con le pistole. Facendosi strada fra proiettili, sangue e cuori infranti, la ricerca di Machete alla fine lo condurrà nuovamente a Torrez, in un'epica battaglia finale nel segno della vendetta e della redenzione.

Dopo Machete, alle 23:00, andrà in onda anche il sequel Machete Kills. Questa volta in ballo c'è il destino del mondo minacciato dal "supercattivo" Mel Gibson. Accanto a Jessica Alba, Michelle Rodriguez e l'immancabile Tom Savini, già presenti nel primo film, a completare il cast ci sono Amber Heard, Charlie Sheen, Antonio Banderas e una camaleontica Lady Gaga.