Machete nello spazio, Robert Rodriguez: "Potremmo accontentare il pubblico... e Danny Trejo"

In fin dei conti il nuovo capitolo delle avventure di Machete, Machete nello spazio, potrebbe essere veramente realizzato. Ad affermarlo è lo stesso Robert Rodriguez, ideatore della divertente saga action di Machete, interpretata da Danny Trejo.

Danny Trejo in un intenso primo piano del film Machete

Il personaggio di Machete ha debuttato nel franchise di Spy Kids ed è tornato in un finto trailer all'interno del doppio lungometraggio Grindhouse di Rodriguez e Quentin Tarantino del 2007. In seguito alle richieste pressanti dai fan, Robert Rodriguez ha ampliato il finto trailer in un vero film, Machete, uscito nel 2010 e seguito da un sequel, Machete Kills, nel 2013. Ciò includeva un altro finto trailer di Machete Kills Again... In Space!. Oggi il pubblico si chiede che fine abbia fatto il terzo film.

Durante una recente apparizione al SXSW Film Festival per promuovere il suo nuovo film, Hypnotic, Rodriguez ha affrontato la possibilità di Machete nello spazio un'intervista con Deadline Hollywood in cui ha spiegato:

"Ecco perché ho inserito un finto trailer di Machete 2 per soddisfare i fan. Questo è più o meno come sarebbe, ma puoi vederlo in due minuti invece che in due ore. E non li soddisfa mai, quindi dobbiamo farlo. Ma sai, l'originale era solo un finto trailer di Grindhouse... I fan ci hanno chiesto per anni, 'Quando esce quel film?' Ho risposto: 'Era finto'. 'No, sembrava vero! Quando esce?' Quindi dobbiamo farlo per loro. Non doveva essere un film, ma il pubblico lo voleva. Quindi dobbiamo darglielo. Quando qualcuno vuole qualcosa di così terribile, non l'abbiamo mai avuto in nessun film prima. Ora tutti chiedono Machete nello spazio!' Non sono mai paghi".

Quando arriverà Machete Kills Again... In Space!?

Pur dimostrandosi disponibile ad accontentare i gusti del pubblico, al momento Robert Rodriguez ha un'agenda fitta di impegni. Il regista texano sta attualmente promuovendo il suo nuovo film Hypnotic, con Ben Affleck, e ha anche Spy Kids: Armageddon in post-produzione e We Can Be Heroes 2 in fase di sviluppo.

Se riuscirà a trovare il tempo per realizzare Machete nello spazio, sfortunatamente Rogriguez potrebbe incontrare qualche problema nel far finanziare l'assurdo progetto. L'ultimo film, Machete Kills, è stato un flop di critica e commerciale che non è riuscito a recuperare il budget al botteghino. Ma la speranza è sempre l'ultima a morire.