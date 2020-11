Macgyver, su Prime Video in streaming da oggi

MacGyver, la serie classica datata 1985, sbarca finalmente su Amazon Prime Video, che mette a disposizione in streaming tutte le stagioni uscite del grande cult a partire da oggi 15 novembre!

MacGyver: Richard Dean Anderson in una scena della serie

MacGyver racconta le avventure di un agente segreto con risorse scientifiche pressocchè infinite. Laureato in fisica, mostra che è possibile utilizzare le conoscenze di chimica e fisica ogni giorno nella realtà quotidiana. Nei vari episodi, queste sue straordinarie doti scientifiche diventano strumenti indispensabili per cavarsela in ogni situazione. MacGyver è un'icona: l'agente interpretato da Richard Dean Anderson per sette stagioni dal 1985 al 1992, famoso per la sua capacità di risolvere problemi e situazioni usando quei pochi, comuni oggetti a sua disposizione, dal nastro adesivo a banali forcine e l'immancabile coltellino.

Una caratteristica che l'ha reso noto a tutti, anche a quelli che la suddetta serie non l'hanno mai vista, perché To MacGyver è diventato a tutti gli effetti un verbo col significato di fare l'impossibile. La serie TV MacGyver è stata trasmessa in prima visione assoluta negli USA dal 29 Settembre 1985 al 21 Maggio 1992. La prima trasmissione italiana è datata 1988 direttamente su Italia1, che alla fine ha reso disponibili per i nostri spettatori un totale di 7 stagioni e 139 episodi!

MacGyver è solo una delle tante novità in catalogo a novembre 2020 su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.