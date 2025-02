Maccio Capatonda in crisi d'identità nel trailer della nuova serie Sconfort Zone

Prime Video ha diffuso in streaming il trailer e il poster ufficiali di Sconfort Zone, la nuova serie di Maccio Capatonda disponibile in esclusiva su Prime Video dal 20 marzo in 6 episodi.

Nel filmato si scopre che nella serie Maccio Capatonda interpreta se stesso in un periodo di forte crisi di ispirazione finché incontra lo psicologo Arnaldo Braggadocio che lo sottoporrà a dure prove settimanali per riappropriarsi del disagio. A cosa sarà disposto Maccio per ritrovare la creatività e scrivere la sua prossima serie tv?

Oltre al protagonista, nel cast troviamo anche Francesca Inaudi, Giorgio Montanini, Valerio Desirò, Camilla Filippi, Luca Confortini, Edoardo Ferrario, Gianluca Fru, Valerio Lundini e con la partecipazione di Andrea Delogu, Enzo Salvi, Dario Cassini, Samanta Togni, Maria Teresa Di Clemente, Ilaria Galassi.

Locandina di Sconfort Zone

Sconfort Zone, cosa racconta la serie

Maccio Capatonda ospite al FIPILI Horror Festival 2022

Maccio Capatonda sta attraversando un periodo di profonda crisi, personale e professionale, che lo blocca da mesi e mette a rischio la scrittura della sua prossima serie tv. Crede di aver perso l'ispirazione fino a che, sulla sua strada, incrocia il Professor Braggadocio, un luminare della psicologia. Lo psicologo promette di curarlo con una nuova terapia d'urto.

The Generi: una scena con Maccio Capatonda

Lo obbligherà ad uscire dalla sua confort zone, sottoponendolo a una serie di prove in grado di capovolgere radicalmente la sua esistenza. Ogni settimana, Maccio dovrà portare a termine un compito che metterà in crisi un ambito della sua vita e lo costringerà ad affrontare le sue più grandi paure, dalla morte all'ansia di perdere il controllo, dalla dipendenza affettiva all'attaccamento ai beni materiali. Entrare nella sua, personalissima, Sconfort Zone, sarà il modo migliore di superare la crisi?

L'ultima regia di Capatonda era stata con il film Il migliore dei mondi, anch'esso arrivato su Prime Video nel 2023, mentre l'ultima volta che lo abbiamo visto è stata nella terza stagione di Vita da Carlo, nella seconda stagione di Sono Lillo e nella serie No Activity - Niente da segnalare, tutte uscite su Prime Video nel corso del 2024.