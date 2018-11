Macchine Mortali: un video mostra la creazione delle città in movimento

Macchine mortali, il film diretto da Christian Rivers e prodotto da Peter Jackson, arriverà nei cinema di tutto il mondo a dicembre e un nuovo video svela in che modo sono state create le città in movimento al centro della trama.

Ecco il video dedicato al lavoro compiuto per adattare per il grande schermo i romanzi scritti da Philip Reeve:

La sinossi anticipa:

Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata e si è evoluta con un nuovo stile di vita. Gigantesche città in movimento vagano per la Terra, prendendo brutalmente di mira le più piccole città trazioniste. Tom Natsworthy (Robert Sheehan)-proveniente da una classe inferiore della grande città trazionista di Londra-si ritrova a dover combattere per la sopravvivenza dopo essersi imbattuto in Hester Shaw (Hera Hilmar), una pericolosa fuggitiva. I due opposti, i cui sentieri non avrebbero mai dovuto incontrarsi, sigleranno un'alleanza destinata a cambiare il corso del futuro.

La distribuzione nelle sale italiane è prevista per il 20 dicembre.