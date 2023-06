Macchine mortali stasera su Canale 20 Mediaset: trama e cast del film di fantascienza scritto da Peter Jackson

Stasera, 29 maggio, su Canale 20 Mediaset va in onda in prima serata, a partire dalle 21:05, Macchine mortali. La pellicola è stata diretta da Christian Rivers e scritta da Peter Jackson, Philippa Boyens e Fran Walsh. La colonna sonora è stata composta da Junkie XL. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Macchine mortali: Robert Sheehan, Leifur Sigurdarson ed Hera Hilmar in una scena

Macchine mortali: Trama

In un mondo post-apocalittico, segnato dalle conseguenze di un olocausto nucleare, le città sono costruite come enormi veicoli che si spostano nel mondo per trovare altre città da derubare e utilizzarne le risorse naturali. Il sindaco di Londra ha, però, progetti ambiziosi e vuole cercare di dominare le altre città, mentre un gruppo di giovani cerca di fermarlo.

Macchine mortali: Hera Hilmar in una scena del film

Macchine mortali: Curiosità

Macchine mortali è stato distribuito nelle sale cinematografiche il 13 dicembre 2018. Le riprese del film sono iniziate nell'aprile 2017 e sono terminate nel luglio 2017.

Il film ha segnato il debutto di Christian Rivers alla regia di un lungometraggio

La pellicola è l'adattamento per il grande schermo dell'omonimo romanzo del 2001 di Philip Reeve.

Il film ha incassato 83,6 milioni di dollari in tutto il mondo, considerando anche i costi della pubblicità, la pellicola ha causato una perdita di circa 174 milioni agli studios.

Macchine mortali: una scena con Hera Hilmar

Macchine mortali: Trailer e critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity. Qui la nostra recensione di Macchine mortali.

Critica: Macchine mortali è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 26% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 44 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.1 su 10

Macchine mortali: Hugo Weaving in una scena

Macchine mortali: Interpreti e personaggi