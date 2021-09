Macbeth: Daniel Craig e Ruth Negga nel cast dello spettacolo di Broadway

Daniel Craig e Ruth Negga sono entrati nel cast di Macbeth, l'opera teatrale di Broadway basata sulla celebre tragedia di William Shakespeare. L'attore britannico torna a teatro dopo aver detto addio al ruolo cinematografico di James Bond con il film No Time to Die.

Deadline ha riportato in esclusiva la notizia del ritorno a teatro di Daniel Craig e Ruth Negga come interpreti di Macbeth. Lo spettacolo inizierà il 29 marzo 2022 al Lyceum Theatre di Broadway e durerà 15 settimane. Sarà quindi diretto dal regista vincitore del Tony Award Sam Gold. "Daniel non è solo un grande attore di cinema, ma anche un magnifico attore di teatro", ha detto Barbara Broccoli, produttrice di Macbeth ma anche produttrice dei film di James Bond. Ha quindi aggiunto: "Sono entusiasta del fatto che sosterrà il ritorno di Broadway interpretando questo ruolo iconico con la talentuosa Ruth Negga che farà il suo debutto a Broadway, sotto la direzione esperta di Sam Gold".

Craig non è estraneo al palcoscenico teatrale, avendo recitato in una varietà di produzioni di Broadway e Off-Broadway in passato. La sua esperienza più recente a Broadway risale al 2013, quando ha interpretato Robert in Betrayal. In precedenza, ha interpretato Joey in A Steady Rain del 2009, che ha segnato il suo debutto a Broadway.

Per quanto riguarda No Time to Die, rappresenta il quinto ed ultimo film in cui Daniel Craig interprete James Bond. Disponibile nelle sale italiane a partire da oggi, giovedì 30 settembre, il film vede nel cast anche Léa Seydoux, Rami Malek, Lashana Lynch, Christoph Waltz, Ralph Fiennes e Ana De Armas. No Time to Die mostrerà un James Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann (Léa Seydoux), ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in codice 007 è stato riassegnato, e alcuni indizi lasciano intendere che questa possa davvero essere la fine per il celebre agente segreto.