Macaulay Culkin: il retroscena shock sulla traumatica scena delle api in Papà, ho trovato un amico

La star di Mamma, ho perso l'aereo ha svelato un dettaglio incredibile legato alla famosa e tragica sequenza del film con Jamie Lee Curtis.

Macaulay Culkin ha partecipato ad una puntata del podcast On Film ...with Kevin McCarthy, e tra i vari argomenti trattati ha parlato anche del film drammatico d'inizio anni '90, Papà, ho trovato un amico, in cui recitò al fianco di Anna Chlumsky.

La star di Mamma, ho perso l'aereo interpreta uno dei protagonisti del film, al centro anche di una scena particolarmente traumatica, che lui stesso ha approfondito nel corso della chiacchierata nel podcast insieme al conduttore.

La traumatica scena con le api di Papà, ho trovato un amico

La storia è quella di Vada (Chlumsky), una ragazzina ipocondriaca e ossessionata dalla morte che perde tragicamente il suo migliore amico, Thomas J (Macaulay Culkin), a causa delle punture di api, alle quali il ragazzino era allergico.

"Mi misero sulle dita una sostanza che odorava come l'ape regina, così [le api] erano effettivamente attratte dalle mie mani" ha dichiarato Culkin "Non ero una minaccia. Hanno letteralmente liberato migliaia di api su di me".

Anna Chlumsky in una scena di Veep

Secondo Macaulay Culkin, oggi una scena del genere non verrebbe mai girata in quel modo: "Mi dissero di agitare le mani davanti al viso, così le api si sarebbero messe davanti al viso, per la telecamera e tutto il resto. A un certo punto ho toccato i pantaloni, e boom. Sono state attratte dai miei pantaloni". La scena richiese quattro ciak e l'attore ha dichiarato di essersela cavata quasi indenne, a parte un pungiglione rimastogli conficcato nel collo.

La scena dei bambini al lago

Nel corso dell'intervista, Macaulay Culkin ha citato anche un'altra sequenza che fu particolarmente problematica, quella in cui i due giovanissimi protagonisti saltano in un lago d'estate: "Avevano questi cacciatori. Quello che facevano era catturare i mocassini d'acqua, serpenti velenosi. Li catturavano e poi li tagliavano a pezzi, e li usavano come esca per le tartarughe azzannatrici. Poi prendevano le tartarughe, le tagliavano e le usavano come esca per gli alligatori. E io pensavo: 'In che lago stiamo saltando? Cavolo, mai sentito parlare di una piscina?'" ha esclamato.

Nel cast di Papà, ho trovato un amico anche Jamie Lee Curtis e Dan Aykroyd.