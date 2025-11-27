Jamie Lee Curtis ricorda Papà, ho trovato un amico: "Difficile vedere due bambini fare il lavoro di un adulto"

La star della commedia drammatica del 1991 si è commossa nel ricordare le interpretazioni dei piccoli Macaulay Culkin e Anna Chlumsky nel film.

Jamie Lee Curtis ha ricordato con grande affetto l'esperienza vissuta sul set di Papà, ho trovato un amico, insieme alle giovani star del film Macaulay Culkin e Anna Chlumsky.

L'attrice, nell'intervista con Entertainment Tonight, nella quale ripercorre la sua carriera, si è soffermata sull'argomento così delicato nella trama del film e come i due giovanissimi attori all'epoca lo affrontarono.

Jamie Lee Curtis si commuove per Papà, ho trovato un amico

"Che tenerezza" ha commentato Curtis guardando i vecchi filmati "Dal primo giorno ho detto loro [Culkin e Chlumsky]: 'Ok, guardate, io dico molte parolacce. 5 dollari per ogni volta che dico la parola con la S. Ho già perso un sacco di soldi'".

Curtis si commuove pensando alla tenera età dei protagonisti: "È emozionante per me perché erano così giovani. Ho amato Papà, ho trovato un amico. È stato un altro bellissimo, inaspettato, splendido piccolo lavoro e un personaggio meraviglioso che ho avuto la fortuna di interpretare".

Anna Chlumsky e Macaulay Culkin in una scena di Papà, ho trovato un amico

Tuttavia, era difficile vedere due attori così giovanissimi affrontare emozioni così forti come la morte: "Vedere giovani attori fare il lavoro di un adulto è molto impegnativo. È difficile per me. È difficile conviverci. Ho interpretato molte mamme, ho lavorato con molti giovani attori, e Macaulay e Anna erano straordinari".

Il successo di Papa, ho trovato un amico

Uscito nelle sale nel 1991, Papà, ho trovato un amico (My Girl il titolo originale), fu un grande successo al box-office con oltre 120 milioni di dollari incassati e un sequel poco fortunato, Il mio primo bacio, in cui tornò come protagonista Anna Chlumsky insieme a Jamie Lee Curtis e Dan Aykroyd.

La storia di Papà, ho trovato un amico è quella dell'undicenne Vada Sultenfuss (Anna Chlumsky), ipocondriaca e ossessionata dalla morte. Il film è ambientato nell'estate del 1972 e racconta l'amicizia di Vada con Thomas J. (Macaulay Culkin), un ragazzino allergico alle punture di api che proprio per questo motivo morirà improvvisamente, lasciando nella disperazione la sua amica. Dan Aykroyd interpreta il padre di Vada mentre Jamie Lee Curtis la sua matrigna.