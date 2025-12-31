Macaulay Culkin ha delle regole per le interazioni con i fan: "Non avvicinatevi se sono con i miei figli"

Macaulay Culkin ha rivelato di avere delle regole per quanto riguarda le interazioni con i fan, specialmente quando è insieme ai figli.
La star di Mamma, ho perso l'aereo, ha parlato della situazione mentre era ospite del podcast Smartless condotto a Jason Bateman, sottolineando quanto sia importante per lui stabilire dei limiti.
Le regole della star per le interazioni con i fan
Parlando di come affronta l'interesse di chi lo riconosce, Macaulay Culkin ha dichiarato in modo chiaro: "Non avvicinatevi a me quando sono seduto a cena. Non mi piace".
L'attore e la moglie Brenda Song sono genitori di Dakota e Carson, che hanno rispettivamente 4 e 3 anni. Per questo motivo, nel podcast, ha subito aggiunto: "Non avvicinatevi quando sono con i miei figli".
Culkin ha poi ribadito che i fan, "decisamente", non dovrebbero seguirlo in bagno e che, con il passare del tempo, ha imparato che deve essere lui a controllare le interazioni che ha con i fan: "Sono io in controllo del contratto sociale. Sono io responsabile dell'interazione. Posso guidare questa interazione".
L'importanza di vedere il film che lo ha reso una star con i figli
In precedenza Macaulay aveva parlato di come i suoi figli non siano ancora consapevoli della fama che gli ha regalato Mamma, ho perso l'aereo quando era solo un bambino.
Durante un Q&A con il regista Chris Columbus in occasione del 35esimo anniversario dell'uscita del film nelle sale, l'attore ha spiegato: "Non lo chiamano nemmeno Mamma, ho perso l'aereo. Lo chiamano 'Kevin'. Dicono: 'Wow, Kevin è realmente divertente'. E io aggiungo: 'Ed è inoltre bello, qualcuno che potrebbe piacere a vostra madre'".
Macaulay non ha ancora rivelato ai figli di essere il protagonista del film, che è inoltre al centro di una sua idea per un possibile sequel, e cerca di 'continuare a mantenere in vita la magia': "Il mio figlio più grande voleva vedere una foto di me e dei miei fratelli, quindi ho preso questo vecchio scatto e lui mi ha guardato e detto: 'Chi è quello? Quello sembra Kevin'. E ho risposto: 'Oh, no, nessuno, ecco tua zia'".
Vedere il film che lo ha reso famoso insieme ai figli, inoltre, ora ha un significato davvero speciale: "Guardo loro. Guardo i loro occhi. Ascolto la loro risata e cose simili. E mi rende davvero orgoglioso far parte di qualcosa di simile. Ora ha un impatto su di me. Ora posso vederlo attraverso i loro occhi".