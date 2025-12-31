Macaulay Culkin ha delle regole per le interazioni con i fan: "Non avvicinatevi se sono con i miei figli"

La star di Mamma, ho perso l'aereo ha spiegato in che modo gestisce la sua popolarità quando si trova nei luoghi pubblici.

Macaulay Culkin ha rivelato di avere delle regole per quanto riguarda le interazioni con i fan, specialmente quando è insieme ai figli.

La star di Mamma, ho perso l'aereo, ha parlato della situazione mentre era ospite del podcast Smartless condotto a Jason Bateman, sottolineando quanto sia importante per lui stabilire dei limiti.

Le regole della star per le interazioni con i fan

Parlando di come affronta l'interesse di chi lo riconosce, Macaulay Culkin ha dichiarato in modo chiaro: "Non avvicinatevi a me quando sono seduto a cena. Non mi piace".

L'attore e la moglie Brenda Song sono genitori di Dakota e Carson, che hanno rispettivamente 4 e 3 anni. Per questo motivo, nel podcast, ha subito aggiunto: "Non avvicinatevi quando sono con i miei figli".

Culkin ha poi ribadito che i fan, "decisamente", non dovrebbero seguirlo in bagno e che, con il passare del tempo, ha imparato che deve essere lui a controllare le interazioni che ha con i fan: "Sono io in controllo del contratto sociale. Sono io responsabile dell'interazione. Posso guidare questa interazione".

L'importanza di vedere il film che lo ha reso una star con i figli

In precedenza Macaulay aveva parlato di come i suoi figli non siano ancora consapevoli della fama che gli ha regalato Mamma, ho perso l'aereo quando era solo un bambino.

Macaulay Culkin in una scena di Mamma, ho perso l'aereo.

Durante un Q&A con il regista Chris Columbus in occasione del 35esimo anniversario dell'uscita del film nelle sale, l'attore ha spiegato: "Non lo chiamano nemmeno Mamma, ho perso l'aereo. Lo chiamano 'Kevin'. Dicono: 'Wow, Kevin è realmente divertente'. E io aggiungo: 'Ed è inoltre bello, qualcuno che potrebbe piacere a vostra madre'".

Macaulay non ha ancora rivelato ai figli di essere il protagonista del film, che è inoltre al centro di una sua idea per un possibile sequel, e cerca di 'continuare a mantenere in vita la magia': "Il mio figlio più grande voleva vedere una foto di me e dei miei fratelli, quindi ho preso questo vecchio scatto e lui mi ha guardato e detto: 'Chi è quello? Quello sembra Kevin'. E ho risposto: 'Oh, no, nessuno, ecco tua zia'".

Vedere il film che lo ha reso famoso insieme ai figli, inoltre, ora ha un significato davvero speciale: "Guardo loro. Guardo i loro occhi. Ascolto la loro risata e cose simili. E mi rende davvero orgoglioso far parte di qualcosa di simile. Ora ha un impatto su di me. Ora posso vederlo attraverso i loro occhi".