Macaulay Culkin e Daniel Bruhl nel cast del thriller Rich Flu

Saranno Macaulay Culkin e Daniel Bruhl ad affiancare Rosamund Pike nel cast del thriller Rich Flu, le cui riprese inizieranno in autunno.

Daniel Bruhl e Macaulay Culkin saranno i protagonisti del thriller Rich Flu, affiancando quindi nel cast Rosamund Pike. Le riprese del progetto inizieranno in autunno e la sceneggiatura sarà firmata da Pedro Rivero, Gaztelu-Urratia e David Desola.

Rich Flu racconterà quello che accade quando una strana malattia sta ucidendo alcune delle persone più ricche e influenti sul pianeta. Prima erano i miliardari, poi i milionari e così via. Ora la strana malattia colpisce anche chiunque abbia avuto un po' di fortuna e nessuno sa quando potrebbe finire. Con l'intero mondo in preda al panico e il modo di vivere della società che sta per crollare, le persone stanno cercando di liberarsi di azioni e proprietà che nessuno vuole.

Attualmente non sono stati svelati i dettagli dei ruoli affidati a Macaulay Culkin e Daniel Brühl nel progetto che sarà prodotto da Pablo Larrain e Juan de Dios Larrain tramite Fabula, in collaborazione con Nostromo Pictures.

La star di Mamma, ho perso l'aereo è tornata recentemente sul set in occasione di American Horror Story e Righteous Gemstones.

Bruhl, invece, sarà prossimamente impegnato sul set di 2 Win, diretto da Stefano Mordini.