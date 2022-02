Rosamund Pike sarà la star del thriller pandemico Rich Flu

Rosamund Pike sarà la protagonista del thriller a tema pandemico Rich Flu che avrà tra i suoi produttori la Fabula di Pablo Larraín e Juan de Dios Larraín.

La regia del progetto sarà firmata da Galder Gaztelu-Urrutia, che ha scritto anche la sceneggiatura in collaborazione con Pedro Rivero.

Le riprese di Rich Flu inizieranno in autunno e al centro della trama c'è quello che accade quando una strana malattia uccide alcune delle persone più ricche e influenti al mondo. Prima è accaduto ai miliardari, poi ai milionari e via dicendo... Poi inizia a minacciare di colpire chiunque abbia avuto qualche tipo di fortuna. Il mondo intero inizia a entrare nel panico e le persone cercano di mettere sul mercato ciò che il mondo non vuole più. Il film con star Rosamund Pike si chiederà fino a che punto le persone sono disposte a spingersi pur di salvarsi quando il benessere che ha fatto girare il mondo diventa improvvisamente l'elemento più pericoloso.

Rosamund Pike è attualmente la protagonista della serie La ruota del tempo, mentre Gaztelu-Urrutia ha recentemente diretto The Platform, uscito nelle sale spagnole nel 2019 e poi su Netflix, diventando uno dei film più visti con ben 56 milioni di case che lo hanno scelto per la propria visione nelle prime quattro settimane dal suo debutto in streaming.