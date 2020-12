Ma Rainey's Black Bottom, Viola Davis: "Chadwick Boseman suonava i tamburi per guarire e per parlare con Dio"

L'ultimo film di Chadwick Boseman, scomparso lo scorso 28 agosto,Ma Rainey's Black Bottom uscirà su Netflix il 18 dicembre. Viola Davis ha ricordato il rituale di guarigione del collega, che era solito suonare i tamburi africani per "parlare con Dio".

Ma Rainey's Black Bottom: una foto di Chadwick Boseman con la band

In un'intervista con CinemaBlend, Viola Davis ha raccontato di come Chadwick Boseman fosse solito suonare il suo Djembe Drum, un tamburo tradizionale africano, per incentivare la sua guarigione e come un vero e proprio rito per parlare con Dio:

"Il Djembe Drum è un tamburo africano chiamato "tamburo parlante" perché qualunque cosa sia nell'anima di chi suona viene fuori grazie al suo suono. Chadwick lo faceva per la sua guarigione, mi disse: 'Era solo per me, Viola'. Lo portava sempre con sé, ha detto di averlo portato anche in Thailandia quando ha girato Da 5 Bloods - Come fratelli. Ogni volta che viaggiava se lo portava dietro. Si potrebbe dire che l'ha protetto e sul set lo suonava nella sua roulotte. C'era qualcosa di molto spirituale, so che era un uomo molto credente quindi per me quando suonava parlava con Dio. Suonava magnificamente. Questo è ciò che ricordo di lui."

Vi ricordiamo che Ma Rainey's Black Bottom è un biopic dedicato alla Regina del Blues Ma Rainey e alla realizzazione di un album nella Chicago del 1927, alle prese con le tensioni esistenti tra il suo agente e produttore, un uomo bianco, e i membri della sua band.