M3GAN: una chat consente di parlare con la protagonista robotica dell'horror targato Blumhouse

Se siete curiosi in merito a M3GAN, il nuovo horror di Blumhouse, v'informiamo che c'è la possibilità di chattare direttamente con la bambola protagonista della storia. Sul profilo Twitter del film vi aspettano alcune chiacchiere alquanto... interessanti.

Con l'avvicinarsi della sua uscita nei cinema, M3GAN approda sul web offrendo messaggi a chiunque abbia il coraggio di scriverle. La chat messa a disposizione dei curiosi è strutturata in modo da rispondere sempre in base ai messaggi inviati, riallacciandosi perfettamente a una delle dinamiche centrali della pellicola. M3GAN si porrà in maniera estremamente protettiva dato che il suo task principale resta quello di proteggere il suo "utente numero uno" a tutti i costi, finanche facendo del male a coloro che lo/la fanno soffrire.

Il film, infatti, racconta la storia di una bambola robotica e super avanzata il cui compito è quello di stare vicino alla sua "padroncina". Il suo fare protettivo, però, prenderà una piega dalle tinte estrema.

Scritto da Akela Cooper e diretto da Gerard Johnstone, M3GAN arriverà il 4 gennaio nei cinema. Nel cast troviamo: Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Jenna Davies, Amie Donald, Brian Jordan Alvarez e Arlo Green.