M3GAN: in arrivo in home video una versione "Unrated" molto più cruenta

Come annunciato oggi, una versione "Unrated" di M3GAN verrà distribuita in digitale il prossimo 24 febbraio, per poi arrivare anche in DVD e Blu-Ray il 21 marzo successivo.

Nell'averne anticipato l'esistenza un po' di tempo fa a Bloody Disgusting, la sceneggiatrice Akela Cooper aveva parlato di questa nuova versione come "più cruenta" e con "più uccisioni" da parte della bambola assassina protagonista.

"Senza offesa per la Universal, li adoro, e capisco che una volta che il trailer è diventato virale, gli adolescenti sono rimasti impressionati e l'obiettivo era quello di permettere loro la visione", aveva detto Cooper.

"Prima o poi dovrebbe uscire una versione unrated... Ho sentito che è in calendario. Ed era molto più cruenta. Il numero di morti nella sceneggiatura era più alto che nel film finale... [M3GAN] ha ucciso un po' più di persone, compresi un paio di personaggi dei quali James [Wan] mi aveva detto: 'Mi piace quello che hai fatto con quelle persone, ma voglio che sopravvivano'".

Campione di incassi al box-office, M3GAN ha totalizzato circa 170 milioni su un budget di appena 12 milioni.