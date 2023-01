M. Night Shyamalan svela un consiglio su come scrivere il finale perfetto

Mentre è impegnato nel tour promozionale per la Stagione 4 di Servant, M. Night Shyamalan sarà nelle sale cinematografiche il prossimo febbraio con Bussano alla porta. Proprio parlando delle sue sceneggiature, il regista ha dato qualche consiglio sul come costruire un finale impeccabile.

"Quello che rimane alla fine del film deve raccontarti qualcosa di quello che hai visto. Quando chiudi la storia devi consegnare al pubblico le chiavi sul come interpretare tutto quello che hanno appena visto, e non parlo solo della trama. Mi riferisco al tono e all'approccio narrativo. Quando i contorni sono troppo sfumati o scegli di approfondire un solo aspetto, questo finisce per confondere perché non parla in maniera uniforme di tutta la storia" ha spiegato Shyamalan.

Shyamalan ha poi aggiunto che anche lui negli ultimi anni ha prestato più attenzione a questo particolare aspetto nei suoi film: "È qualcosa a cui penso molto, soprattutto adesso. Nella prima parte della mia carriera avrei realizzato il film e l'avrei consegnato al reparto marketing, cosa che non si è verificata per i miei ultimi quattro film", ha continuato il regista, il quale è consapevole che spesso il marketing pubblicitario riveli un po' troppo al pubblico prima che questi abbia visto il film in sala. "Sanno fin troppo della storia prima ancora di iniziarla. Penso che dovremmo essere sincronizzati invece".