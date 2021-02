M. Night Shyamalan, Old: "Le riprese del film sono state rischiose"

Secondo M. Night Shyamalan, girare Old nella stagione degli uragani è stato un rischio che il regista ha voluto correre per evitare che qualche attore fosse costretto a rinunciare al film.

M. Night Shyamalan ha abituato i suoi spettatori ai famigerati twist ending. Questa volta, però, è stato proprio lui ad aver rischiato un imprevisto finale a sorpresa per il suo Old. Il regista, infatti, ha rivelato di aver girato il film in condizioni assolutamente rischiose durante la stagione degli uragani. La scelta di procedere, però, è stata dettata dalla volontà di evitare di perdere qualsiasi attore a causa di un eventuale ritardo nell'inizio di lavorazione del suo ultimo progetto.

Old: M. Night Shyamalan sul set

In occasione di una chiacchierata con EW, M. Night Shyamalan ha dichiarato: "Girare Old in piena pandemia è stato davvero rischioso. Ho deciso di procedere comunque perché non volevo che eventuali ritardi nelle riprese spingessero un qualsiasi attore a rinunciare al mio film a causa di altri impegni futuri. Non volevo assolutamente perdere nessuno di loro. Old è stato girato nella Repubblicana Dominicana durante la stagione degli uragani. Il nostro set è stato distrutto una volta da un uragano e lo abbiamo dovuto ricostruire. La seconda volta siamo stati davvero fortunati".

Old, di cui è uscito il trailer qualche giorno fa, è basato su un graphic novel di Pierre Oscar Lévy e Frederik Peeters del 2010 che racconta la vicenda di un gruppo di persone su una strana isola che li fa invecchiare precocemente. A questo proposito, M. Night Shyamalan ha dichiarato: "Ho letto il fumetto e le sue premesse erano davvero intriganti e potenti per me. L'ho trovato anche terrificante. Pian piano sono riuscito a delineare i personaggi ed è tutto andato bene. Ringrazio le mie figlie per avermi fatto conoscere questo fumetto bellissimo e toccante".

Dopo aver collaborato con Blumhouse Productions per The Visit, Split e Glass, M. Night Shyamalan ha firmato con Universal per la realizzazione di due mystery thriller che avrebbe scritto, diretto e prodotto. La produzione di Old ha avuto inizio a settembre 2020 e il film uscirà nel mondo tra luglio e agosto 2021. Old è interpretato da Gael Garcìa Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vickie Krieps, Rufus Sewell e Nolan River.