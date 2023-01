M. Night Shyamalan su Bruce Willis: "Siamo sempre in contatto, è come un fratello maggiore"

M. Night Shyamalan ha espresso il suo affetto e rispetto per Bruce Willis, star del film Il Sesto Senso, confermando che sono costantemente in contatto nonostante i problemi di salute dell'attore.

M. Night Shyamalan ha svelato che è in costante contatto con Bruce Willis, protagonista di alcuni dei suoi film più famosi come Il sesto senso e Unbreakable.

Il regista ha stretto con l'attore un rapporto che va oltre il confine degli impegni professionali e ha condiviso il suo profondo affetto e rispetto nei confronti della star.

Durante la promozione dell'ultima stagione della serie Servant, M. Night Shyamalan ha parlato di Bruce Willis, alle prese con le conseguenze dell'afasia che gli sta facendo perdere la capacità di comprendere il linguaggio e parlare senza problemi.

Il regista ha dichiarato: "Sì, certo. Ci manteniamo in contatto: è una persona davvero dolce. Sarà sempre un fratello maggiore. Lo dico letteralmente".

Bruce Willis si ritira: le tante vite di un attore cult

Shyamalan ha voluto spiegare: "Lui è stato quello che ha lottato per me. Mi ha sostenuto realmente e mi ha permesso di provare cose diverse. Se non ci fosse stato, forse non mi avrebbero permesso di realizzare tutto questo. Capire l'equilibrio tra questo genere e queste emozioni che mi interessano".

La famiglia di Bruce gli è sempre accanto e aggiorna i fan dopo l'annuncio che l'attore si sarebbe allontanato dal mondo della recitazione a causa dei suoi problemi di salute.