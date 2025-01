M. Il figlio del secolo torna stasera in TV su Sky e in streaming su NOW: la trama degli episodi 3 e 4

Stasera su Sky, e in streaming su NOW, vanno in onda gli episodi 3 e 4 di M. Il figlio del secolo, la serie tv tratta dal romanzo di Antonio Scurati con Luca Marinelli: ecco le anticipazioni.

A una settimana dal suo debutto, si può già dire che M. Il figlio del secolo sia mediaticamente un successo. La conferma si avrà stasera, quando, in TV su Sky Atlantic alle 21:15 e in streaming su NOW, andranno in onda gli episodi 3 e 4. E quando certamente molti, del milione di spettatori che ha seguito il primo appuntamento, si ritroveranno davanti allo schermo.

La trama degli episodi 3 e 4 di M. Il figlio del secolo

Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini

In un paese segnato da classi in lotta, la strategia di Mussolini è fomentare disordini e violenza, destabilizzare le istituzioni e offrirsi poi come l'unico in grado di riportare l'ordine e tenere a freno le sue camicie nere. Ma quando si tratta di fermare la violenza per davvero, i fascisti gli si rivoltano contro.

La violenza delle camicie nere terrorizza le istituzioni. Mussolini capisce che invece di fermarla è il momento di sfruttarla fino in fondo, e minaccia un'insurrezione armata se non otterrà una forte presenza fascista nel governo. Sotto la minaccia di una rivolta che non ha nessuna possibilità di riuscire Mussolini ottiene anche di più: diventa capo del governo.

Il cast della serie Sky

Non c'è soltanto Luca Marinelli, nei panni di Benito Mussolini: nel cast di M.Il figlio del secolo c'è anche Francesco Russo (Call My Agent - Italia), che interpreta Cesare Rossi; Barbara Chichiarelli (Favolacce) nei panni di Margherita Sarfatti; Benedetta Cimatti (Ricordi?) in quelli di Donna Rachele; Federico Majorana (Prisma) interpreta Amerigo Dumini; Lorenzo Zurzolo (Baby) è invece Italo Balbo.

E ancora: Federico Mainardi (Il ritorno di Casanova) che interpreta Albino Volpi; Maurizio Lombardi (The Young Pope) nei panni di Emilio De Bono; Gianmarco Vettori (La Belva) in quelli di Dino Grandi; Gaetano Bruno (Doc - Nelle tue mani) che interpreta Giacomo Matteotti. Paolo Pierobon (Esterno notte) è Gabriele D'Annunzio; Elena Lietti (Siccità) è Velia Titta, moglie di Giacomo Matteotti; Gianluca Gobbi (Fabrizio De Andrè - Principe Libero) interpreta Cesare Maria de Vecchi; Gabriele Falsetta (Io sono l'amore) è Roberto Farinacci. Infine Vincenzo Nemolato (Supersex) che interpreta Vittorio Emanuele III.

Gli ascolti record della prima puntata

Successo mediatico, come si diceva, e naturalmente successo di ascolti. Nella prima settimana di permanenza sui canali Sky e su NOW, M. Il figlio del secolo ha racimolato più di 1 milione di spettatori, con oltre 2 milioni di contatti per il primo episodio.

La serie tratta dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati è così entrata di diritto nella top 3 dei migliori debutti, per un titolo Sky Original, dal 2021 a oggi.

Anche i social sono impazziti per il Benito Mussolini di Luca Marinelli: durante la prima serata di programmazione, sono state oltre 200.000 le interazione ottenute dai profili ufficiali di Sky riguardo alla serie, con ben 5 milioni di video views.