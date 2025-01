M. Il Figlio del Secolo provoca gli spettatori con il promo a reti unificate: "Anche voi diventerete fascisti"

La campagna pubblicitaria di Sky per M. Il figlio del Secolo ha toccato il massimo della provocazione con un promo andato in onda stasera a reti (quasi) unificate sulle maggiori tv e radio italiane.

Per l'arrivo di M. Il Figlio del Secolo in TV (e in streaming su NOW), Sky ha dato vita a un'operazione pubblicitaria senza precedenti e assai provocatoria: un promo a reti (quasi) unificate. La clip è andata in onda stasera, giovedì 9 gennaio, tra le 20:35 e le 21:00, su tutti i canali TV in chiaro - Rai, Mediaset, La7, canali tematici Warner Bros. Discovery -, i canali Sky e le maggiori radio italiane.

Il promo con Luca Marinelli è un "discorso alla nazione" a reti unificate

"Noi che abbiamo spinto a calci il paese in guerra e lo abbiam condotto alla vittoria, noi che abbiamo versato il sangue per la Patria, noi oggi fondiamo i fasci di combattimento, per il futuro, l'avanguardia, la rivoluzione: oggi nasce il fascismo".

Comincia così, in bianco e nero, il promo a reti unificate di M. Il Figlio del Secolo, e il "discorso alla nazione" pronunciato da Benito Mussolini, davanti a una folla in delirio.

Con lo sguardo dritto in macchina, un irriconoscibile Luca Marinelli continua: "Il Fascismo, una creatura bellissima fatta di sogni, di ideali, di cambiamento, che conquisterà milioni e milioni di cuori. Seguitemi, anche voi mi amerete, anche voi diventerete fascisti".

M. Il Figlio del Secolo debutta domani, 10 gennaio, su Sky e NOW

Un investimento imponente, in termini di spazi pubblicitari occupati, che si colloca all'interno di una campagna promozionale spesso basata sulla provocazione. La posta in gioco, d'altronde, è alta, perchè si parla della serie tv più attesa dell'anno nel nostro Paese.

Prodotta da Sky Studios e The Apartment, in co-produzione con la francese Pathé, M. Il figlio del secolo è tratta dal romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega nel 2019. La storia raccontata tra le pagine ripercorre gli anni dell'ascesa di Benito Mussolini e del fascismo in Italia, dal 1919 al 1925.

La serie tv è scritta da Stefano Bises (Gomorra - La Serie) e Davide Serino (1992). Lo stesso Antonio Scurati figura come co-autore del soggetto di serie e dei soggetti di puntata. A dirigerla c'è Joe Wright (Orgoglio e pregiudizio). Protagonista, nei panni di Benito Mussolini, è Luca Marinelli.

Dopo essere stata presentata in anteprima mondiale all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, M. Il figlio del secolo si prepara a debuttare in TV a partire da domani, venerdì 10 gennaio, su Sky Atlantic e in streaming su NOW a partire dalle 21:15. Composta da 8 episodi, la serie farà compagnia al pubblico per quattro settimane.