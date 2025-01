M. Il figlio del secolo, gli episodi 7 e 8 chiudono la serie: cosa succede nell'ultima puntata, stasera su Sky

Dopo aver fatto discutere il pubblico per tre settimane, M. Il figlio del secolo conclude la sua corsa stasera su Sky in prima serata (in streaming solo su NOW). L'ultima puntata della serie con Luca Marinelli, diretta da Joe Wright, riparte in un Parlamento ormai in mano a Benito Mussolini, dopo la vittoria alle elezioni del 1924.

Anticipazioni M. Il figlio del secolo: l'omicidio Matteotti negli episodi 7 e 8

Gaetano Bruno è Giacomo Matteotti in M. Il figlio del secolo

Le elezioni sono state un successo: il parlamento è quasi tutto nero. Il deputato socialista Matteotti però denuncia violenze e brogli da parte delle camicie nere, chiede l'annullamento delle elezioni e si prepara a rivelare un grave caso di corruzione che coinvolgerebbe lo stesso Mussolini. Mussolini ordina che Matteotti venga fermato. Matteotti viene ucciso e il suo cadavere occultato.

La scomparsa di Matteotti prima, e il ritrovamento del cadavere poi, sconvolgono il Paese. Le indagini dimostrano il coinvolgimento diretto di uomini fidati del Duce nel delitto. Il fascismo e il suo capo sembrano a un passo dalla fine.

Con un epocale discorso in Parlamento, Benito Mussolini si assume la responsabilità morale del delitto.

Dove rivedere M. Il figlio del secolo

M - Il figlio del secolo

Con l'aggiunta degli ultimi due episodi, in onda stasera, la serie tv sulla nascita del Fascismo è visibile, per intero e in ogni momento, in streaming su NOW oppure su SkyGo. È nauralmente necessario possedere un abbonamento a SKY.

Tratta dal bestseller internazionale omonimo scritto da Antonio Scurati, M. Il figlio del secolo (qui la nostra recensione) racconta gli anni che vanno dal 1919 al 1925, quelli, cioè, della nascita del movimento fascista, poi partito, che avrebbe radunato intorno a sè milioni di italiani in pochi anni. A interpretare il suo fondatore, poi Duce e dittatore sanguinario, Benito Musssolini, è un irriconoscibile Luca Marinelli.