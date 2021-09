Luther: Cynthia Erivo e Andy Serkis affiancano Idris Elba nel film

Il cast del film su Luther si ingrandisce con l'arrivo delle star Cynthia Erivo e Andy Serkis, che affiancano il protagonista Idris Elba, da anni interprete del tormentato Ispettore della polizia inglese John Luther. La conferma direttamente dall'account ufficiale di Netflix.

Da tempo i fan di Luther chiedono a gran voce il ritorno dell'amato personaggio incarnato da Idris Elba le cui vicende si sono interrotte con la quinta stagione della serie BBC.

The Outsider: un primo piano di Cynthia Erivo

Il creatore della serie Neil Cross ha scritto un film che concluderà l'avventura di John Luther e che sarà probabilmente diretto dal veterano dello show Jamie Payne. Per quanto riguarda il plot, per il momento sappiamo solo che le vicende prenderanno il via proprio dalla fine della quinta stagione, che vede Luther in arresto.

Al momento non sappiamo quali ruoli sono stati affidati a Cynthia Erivo e Andy Serkis né se ci sarà spazio per il ritorno della Alice Morgan di Ruth Wilson, protagonista di una tormentata relazione sentimentale con Luther.

