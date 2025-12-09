Lupin the IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale, il villain svelato in una clip esclusiva

Diretto da Takeshi Koike, l'anime in arrivo in sala con Anime Factory a partire dall'11 dicembre sarà il primo lungometraggio 2d di Lupin ad arrivare al cinema da circa trent'anni, scopriamolo in una clip esclusiva.

Un dettaglio della locandina di Lupin the IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale
NOTIZIA di 09/12/2025

Lupin torna al cinema e lo fa alla grande. Il ladro gentiluomo ispirato ad Arsenio Lupin e nato dalla penna del mangaka Monkey Punch nel 1967 sarà al centro di un nuovo lungometraggio animato, Lupin the IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale, primo film 2d di Lupin ad arrivare al cinema da circa trent'anni.

L'opera diretta dal maestro Takeshi Koike, nei cinema a partire dall'11 dicembre con Anime Factory, torna a raccontare le gesta dell'amato personaggio con uno stile vivace e disinvolto e con un look grafico rinnovato che possiamo apprezzare nella clip esclusiva dedicata al personaggio di Mamo il Burattinaio.

Lupintheiiird The Movie La Stirpe Immortale
La gang di Lupin al completo

La sinossi di Lupin the IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale

In questa nuova scatenata avventura, Lupin si trova intrappolato con i compari Fujiko, Jigen e Goemon su un'isola sperduta in mezzo all'oceano. L'aereo che li doveva condurre a impossessarsi di un incredibile tesoro è precipitato lasciandoli in balia dell'isola deserta. Sulle loro tracce, però, troviamo l'ispettore Zenigata, deciso ad arrestare Lupin e tutta la sua banda. Ben presto, però, il clan si accorge che sull'isola c'è qualcosa di strano: non è deserta, come appariva in un primo tempo, bensì è popolata dai loro vecchi antagonisti, sconfitti da poco nella nazione dell'Unione Lovietica. Oltre a loro, sull'isola si nasconde un nemico immortale che sembra collegato a una vecchia conoscenza. Lupin, Jigen, Goemon e Fujiko hanno solo 24 ore di tempo a disposizione per sopravvivere, ma come si sconfigge un nemico che non può morire?

Il castello di Cagliostro e di quando Hayao Miyazaki rivedeva Lupin Il castello di Cagliostro e di quando Hayao Miyazaki rivedeva Lupin

Che cosa accade nella clip esclusiva?

La clip esclusiva di Lupin the IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale contiene un dialogo tra l'ispettore Zenigata e un funzionario dell'Interpol. Zenigata lancia una richiesta d'aiuto affinché gli sia inviato un elicottero perché l'aereo preposto alla missione è precipitato, abbandonando l'ispettore e le sue prede da sole sull'isola deserta. Il funzionario risponde però negativamente alle richieste di Zenigata spiegando di non poter intervenire perché l'isola si trova su un territorio che gli è interdetto. Di fronte alla perplessità di Zenigata la conversazione si conclude.

Subito dopo appare una creatura dalla pelle verde e i lunghi capelli biondi, il burattinaio Mamo, che rassicura i potenti della Terra, in collegamento video, sul fatto che nessuno saprà mai niente dell'isola altrimenti questa informazione potrebbe sovvertire l'ordine mondiale. Mamo spiega che l'isola è un "cimitero che seppellisce qualsiasi cosa".