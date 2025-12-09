Lupin the IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale, il villain svelato in una clip esclusiva

Lupin torna al cinema e lo fa alla grande. Il ladro gentiluomo ispirato ad Arsenio Lupin e nato dalla penna del mangaka Monkey Punch nel 1967 sarà al centro di un nuovo lungometraggio animato, Lupin the IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale, primo film 2d di Lupin ad arrivare al cinema da circa trent'anni.

L'opera diretta dal maestro Takeshi Koike, nei cinema a partire dall'11 dicembre con Anime Factory, torna a raccontare le gesta dell'amato personaggio con uno stile vivace e disinvolto e con un look grafico rinnovato che possiamo apprezzare nella clip esclusiva dedicata al personaggio di Mamo il Burattinaio.

La gang di Lupin al completo

La sinossi di Lupin the IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale

In questa nuova scatenata avventura, Lupin si trova intrappolato con i compari Fujiko, Jigen e Goemon su un'isola sperduta in mezzo all'oceano. L'aereo che li doveva condurre a impossessarsi di un incredibile tesoro è precipitato lasciandoli in balia dell'isola deserta. Sulle loro tracce, però, troviamo l'ispettore Zenigata, deciso ad arrestare Lupin e tutta la sua banda. Ben presto, però, il clan si accorge che sull'isola c'è qualcosa di strano: non è deserta, come appariva in un primo tempo, bensì è popolata dai loro vecchi antagonisti, sconfitti da poco nella nazione dell'Unione Lovietica. Oltre a loro, sull'isola si nasconde un nemico immortale che sembra collegato a una vecchia conoscenza. Lupin, Jigen, Goemon e Fujiko hanno solo 24 ore di tempo a disposizione per sopravvivere, ma come si sconfigge un nemico che non può morire?

Che cosa accade nella clip esclusiva?

La clip esclusiva di Lupin the IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale contiene un dialogo tra l'ispettore Zenigata e un funzionario dell'Interpol. Zenigata lancia una richiesta d'aiuto affinché gli sia inviato un elicottero perché l'aereo preposto alla missione è precipitato, abbandonando l'ispettore e le sue prede da sole sull'isola deserta. Il funzionario risponde però negativamente alle richieste di Zenigata spiegando di non poter intervenire perché l'isola si trova su un territorio che gli è interdetto. Di fronte alla perplessità di Zenigata la conversazione si conclude.

Subito dopo appare una creatura dalla pelle verde e i lunghi capelli biondi, il burattinaio Mamo, che rassicura i potenti della Terra, in collegamento video, sul fatto che nessuno saprà mai niente dell'isola altrimenti questa informazione potrebbe sovvertire l'ordine mondiale. Mamo spiega che l'isola è un "cimitero che seppellisce qualsiasi cosa".