Lupin, The Crown: i set delle serie Netflix teatro di due drammatiche rapine

Due furti consecutivi in meno di una settimana hanno funestato la produzione delle serie Netflix, dopo The Crown è toccato anche alla serie francese Lupin, causando un danno di oltre 300.000 dollari.

Lupin: Omar Sy in una scena della serie

Solo un giorno dopo che i ladri hanno rubato più di 200.000 sterline di oggetti di scena dal set di The Crown, furto avvenuto il 24 febbraio, Netflix è stata vittima di una seconda rapina durante le riprese francesi di Lupin.

Variety ha confermato che una rapina è avvenuta in un quartiere di Nanterre, alla periferia di Parigi, dove viene girato lo show di successo. Dopo una breve pausa, le riprese sono riprese lunedì 28 febbraio.

La terza parte di Lupin, hit interpretata da Omar Sy, era in lavorazione quando circa 20 persone con il viso coperto hanno fatto irruzione sul set dopo aver lanciato fuochi d'artificio, secondo il notiziario AFP che parla di un furto di attrezzature del valore stimato di 300.000 euro.

Lupin, la recensione: Omar Sy rievoca il mito del ladro gentiluomo nella serie Netflix

Netflix ha confermato la notizia a Variety, dicendo che "c'è stato un incidente il 25 febbraio durante le riprese dei nuovi episodi di Lupin. Il nostro cast e la troupe sono al sicuro e non ci sono stati feriti". Un'inchiesta è stata avviata dalle autorità di Nanterre.

Solo poche ore dopo l'attacco, Omar Sy è salito sul palco dei Cesar Awards per celebrare il decimo anniversario della commedia quasi amici, che gli è valsa un premio Cesar come miglior attore.

The Crown: Dominic West nel ruolo del principe Carlo

L'attesissima terza parte di Lupin vede Sy riprendere il ruolo di Assane Diop, un personaggio ispirato al famoso ladro gentiluomo e maestro del travestimento, Arsène Lupin. Prodotto dallo studio francese Gaumont, lo show è il secondo più grande successo internazionale di Netflix dopo Squid Game. Un sorridente Omar Sy aveva annunciato l'inizio delle riprese a novembre con un selfie e una didascalia che diceva: "È bello essere a casa! Lupin, parte 3, ora in produzione."

Per quanto riguarda il furto sul set inglese di The Crown, sono stati sottratti 200.000 sterline di oggetti di scena. Il furto è avvenuto quando tre veicoli sono stati scassinati in un parcheggio di camion a Mexborough, nello Yorkshire, mentre un'unità stava girando nelle vicinanze. Netflix ha affermato che l'incidente non ha influenzato la produzione.